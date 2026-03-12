Най-сетне: Камила Кабело се показа с богатото гадже в социалните мрежи

Камила Кабело най-сетне официално потвърди за връзката си с милиардера Хенри Джуниър Чалхуб. Певицата навърши 29 години на 3-и март и показа снимки от празненството си в социалната мрежа Instagram. За първи път тя публикува фотос с любимия си.

Първо тя постна своя детска снимка, на която е по бяла тениска, рокля на карета в жълто и бяло, с лилави флорални мотиви и диадема - в тон с облеклото. После изпълнителката показа своя снимка от ресторант с торта.

Следват кадри от звукозаписно студио.

На предпоследната снимка се вижда, че Камила е в ресторант с Хенри. Те позират пред огромна торта с розови рози, а певицата се усмихва.

Звездата благодари за пожеланията за рожден ден.

