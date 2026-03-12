Спектакъл и филм връщат спомена за Леда Тасева

Снимки: Театър българска армия/ АРТО+ 1 / 3 / 3

На 21 март от 19:00 ч в рамките на колекцията "НезабравимиТЕ" ще бъде отбелязана 100-годишнината от рождението на голямата българска актриса Леда Тасева със спектакъла "Леда и думите". Събитието ще се състои в зала "Стефан Данаилов" в Драматичен театър - Пловдив. Входът за вечерта е свободен до изчерпване на местата в залата.

Проектът, дело на журналиста и изследовател на българската култура Георги Тошев, предлага вълнуващ сценичен разказ за живота и творчеството на актрисата, в който се преплитат спомени, стихове и документален филм. В спектакъла специално участие ще вземат актрисите Анета Сотирова и Маргита Гошева. Живото присъствие на сцената и документалните кадри от филма "Загадката Леда" се допълват взаимно, за да изградят пълнокръвен образ на голямата актриса. Събитието е част от инициативите, посветени на вековния юбилей на една от най-ярките личности в българския театър и кино. Проектът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г. Той ще бъде представен в различни градове в страната - София, Бургас, Варна, Видин, Перник, Враца, места, в които е живяла и играла Леда Тасева.

Ето какво казва Георги Тошев за нея: "Тя не "играеше". Тя превръщаше сцената в място, където истината е позволена. Беше различна по онзи тайнствен, малко плашещ и безкрайно елегантен начин, който те кара да си оправяш яката на ризата, преди да я погледнеш. Мод, Клер и достойнството да си тръгнеш навреме. Леда Тасева живя като своята Мод - с онази лекота, която само хората, познали тежестта на самотата, притежават. Но в сърцето си пазеше място за Клер на Дюренмат. Може би защото и двете знаеха, че светът е едно голямо пристигане и едно още по-голямо заминаване. Тя си тръгна точно така - като истинска дама. Без думи."

Леда Тасева е родена на 22 август 1926 г. във Видин. Баща ѝ Цветко Тасев е родом от белоградчишкото село Раяновци, а майка ѝ Зора е от Дунавци. Част от детството си бъдещата актриса прекарва именно там, в дома на своите баба и дядо по майчина линия. През 1944 г. завършва Първа девическа гимназия в София. Първите ѝ професионални стъпки на сцената са свързани с театъра във Видин, където започва работа като актриса през 1951 г. През 1952 г. е приета във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Стефан Сърчаджиев, заедно с бъдещите големи актриси Емилия Радева, Гинка Станчева и Татяна Лолова.

След дипломирането си през 1956 г. започва дългия си театрален път през сцените на театри в Стара Загора, Бургас, Пловдив, Враца, Пазарджик и София. Играе в Сатиричен театър "Алеко Константинов" и в Театър на народната армия, а по-късно става част и от трупата на Театър "София". Освен на театралната сцена, Леда Тасева оставя ярка следа и в киното и телевизионния театър на Българската национална телевизия. Тя участва в десетки постановки и над 30 филма, сред които "Бъди щастлива, Ани", "Птици и хрътки", "Сиромашко лято", "Самодивско хоро", "Звезди в косите, сълзи в очите", "Прозорецът", "Черните лебеди", "Да обичаш на инат" и "Ганьо Балкански". През 1980 г. печели наградата на Съюза на българските филмови дейци за най-добра женска роля във филма "Прозорецът", както и отличието на Съюза на артистите в България за ролята си в пиесата "Човекоядката". Носител е на орден "Кирил и Методий" I степен и през 1987 г. е удостоена със званието "Заслужил артист".

Леда Тасева умира на 4 юли 1989 г. в София, само десет дни след като изиграва последната си роля на сцената. Тя остава в историята като първия български актьор, изпратен в последния си път с аплодисменти - жест на признание от колеги, приятели и публика. През 2024 г., по повод 35 години от смъртта ѝ, на родната къща на майка ѝ в Дунавци е поставена паметна плоча - още един знак за признателността към една от най-ярките личности в българското театрално и филмово изкуство.