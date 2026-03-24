Cool Den представиха провокативното парче "Общество", ще се разпознаем ли?

Сингълът ще бъде част от предстоящия нов албум на групата

24.03.2026 | 13:15 ч. 2
Cool Den представиха провокативното парче "Общество", ще се разпознаем ли?

От 23 март в онлайн пространството вече е най-новия сингъл на група Cool Den “Общество”.  Той ще бъде част от предстоящия нов албум на групата.

"Песента "Общество" иронично обрисува маргинални елементи на обществото, на които апатията е позволила просто да се превърнат във фон на ежедневието ни", споделят момчетата от Cool Den, a Никола добавя "Засягат се теми като личната отговорност, неглижирането на правото на избор и подценяваната роля на редовия добър гражданин. Песента силно резонира с настоящата обществена ситуация в страната".

Клипът е дело на продукционна къща Oneoverfifty, като режисьор на клипа е Момчил Йовков. Звукозаписът, микс и мастър са осъществени в Creative Labs Studio.Стоян Бозов.

Освен нов албум, групата подготвя и редица от концерти през пролетта и лятото, които съвсем скоро ще обяви.  

А най-скоро можете да ги гледате на живо на 27 март, в клуб Микстейп заедно с Оги 23.  

 

