Експерти загрижени за гърбатия кит в Балтийско море

Експерти изразяват загриженост за гърбатия кит, който изненадващо се освободи от пясъчна плитчина край германското крайбрежие на Балтийско море, информира ДПА.

В петък следобед животното плувало извън залива, в който беше заседнало, близо до град Любек, но останало близо до брега. Прессекретар на организацията за опазване на морската среда "Сий Шепърд" съобщи, че китът е бил забелязан на изток, край северозападната част на област Мекленбург.

Членове на "Сий Шепърд" и "Грийнпийс" първоначално придружавали гигантския бозайник с надуваеми лодки, но прекратили наблюдението след няколко часа. Екологични активисти и полицаи са планирали да излязат отново днес, като продължението зависи от възможността китът да бъде локализиран. Гражданите са призовани да съобщават или да публикуват в социалните мрежи всякакви свои наблюдения, свързани с китове, предаде БТА.

В петък следобед гърбатият кит плувал в зигзагообразна траектория край брега, добави говорителката. Биологът Роберт Марк Леман отбеляза, че ключовият фактор е дали животното остава в открити води и дали ще реши да се насочи към Северно море. Той добави, че китът все още не е в безопасност и ще се завърне в естествената си среда едва когато достигне Атлантическия океан.

След дни усилия от страна на множество доброволци, китът се освободи в нощта срещу петък чрез канал, изкопан от багер в пясъчната плитчина край Тимендорфер Щранд. Гърбатият кит бил открит в плитчината край плажа в понеделник сутринта.

Представител на "Сий Шепърд" съобщи, че в петък китът от време на време се насочвал обратно към по-плитки води. Хората, които се борят за спасяването му, използвали лодките си, за да направят нещо като блокада и да предотвратят повторното му навлизане в плитчините, като се опитвали да го насочат към по-дълбоките води на Балтийско море.

Стефани Грос от Института за изследване на наземната и водната фауна (ITAW) отбеляза, че китове понякога са се появявали в Балтийско море, оставали там в продължение на седмици, но в крайна сметка са намирали пътя обратно към солените води на Северно море. Тя добави, че технически е невъзможно китът да бъде проследен, тъй като към него не е бил прикрепен предавател поради увредената му кожа.

Първото придвижване на кита от плажа в Тимендорф към по-дълбоки води предизвика голяма радост сред участниците в акцията по спасяването му. Кметът на града Свен Партайл-Бонке заяви: „Изключително облекчен съм и много, много доволен от начина, по който протече операцията.“

Премиерът на провинция Шлезвиг-Холщайн Даниел Гюнтер също изрази радост от успешното спасяване на кита. Съдбата на кита развълнува хора в Германия и чужбина, като много местни наблюдавали операцията от брега.

Партайл-Бонке добави: „Мисля, че всички имаме нужда от това след ужасните новини от последните месеци, след войни и кризи. Това е една добра новина и само тя е достатъчен повод за радост.“

Големи китове, като гърбатите, не са типични за Балтийско море. Те могат да следват рибни пасажи в търсене на храна и по този начин да се озоват в Балтийско море. Според експерти подводният шум също може да играе роля за това необичайно придвижване на големите морски бозайници, пише ДПА.