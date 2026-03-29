Гърбатият кит в Балтийско море пак заора в плиткото

Гърбатият кит, който дни наред бе заседнал край германското крайбрежие на Балтийско море и в петък успя да се освободи, отново е открит блокиран на пясъчна коса, съобщи говорителка на „Грийнпийс", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Животното привлече огромно медийно внимание, след като в понеделник сутринта заседна в плитчина край курорта Тимендорфер Щранд, близо до Любек, Германия. Дни наред опитите да бъде освободен китът, който е дълъг 12-15 метра, бяха неуспешни, докато спасителите не изкопаха канал в пясъка с плаващ багер в четвъртък, което позволи на животното да се върне във водата през нощта срещу петък.

В събота следобед опасенията се оправдаха – китът беше забелязан заседнал на пясъчна коса в залива Висмар, на около 40 километра източно от Тимендорфер Щранд, близо до необитавания остров Валфиш („Кит" на немски), съобщиха от „Грийнпийс".

Тило Маак, морски биолог от организацията, заяви пред ДПА, че за същия ден не са планирани нови спасителни операции. „Искаме да дадем на кита шанс сам да се освободи", обясни той. Министърът на околната среда на провинция Мекленбург-Предна Померания, Тил Бакхаус, допълни, че експертите ще се опитат „внимателно да подпомогнат" животното и да го насочат към по-дълбоки води, ако не успее да се освободи само.

Има признаци, че китът се опитва да плува, отбеляза Маак, и заради това еколозите се надяват, че ще се освободи сам. В момента е трудно да се оцени състоянието му, тъй като то зависи от наличието на храна и стреса, който изпитва китът.

Големите морски бозайници, сред които и гърбатите китове, не са характерни за Балтийско море, но понякога се появяват там, преследвайки рибни пасажи, с които се хранят. Подводният шум също може да е допринесъл за доближаването на кита до брега, смятат експерти. Биолозите се надяваха животното да плува на запад към Северно море и по този начин да достигне Атлантическия океан.

След първоначалното му освобождаване доброволци използваха лодки, за да го отблъснат от плитчините и да го насочат към по-дълбоки води. Въпреки това китът бе забелязан на изток, край бреговете на Мекленбург. Според Института за изследване на сухоземни и водни диви животни е било невъзможно на кита да се постави проследяващо устройство, тъй като кожата му е била наранена.