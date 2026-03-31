Инфлуенсърката, чието тяло бе намерено в куфар, е била погребана жива?

Полицията разкри нови подробности около разследването за смъртта на Стефани Пайпър, след като тялото ѝ беше открито в куфар, заровен в гора, седмица след изчезването ѝ.

Припомняме, че на 23 ноември Стефани бе обявена за издирване от свой колега, след като не се появява на насрочена фотосесия, съобщиха по-рано в прессъобщение от полицията в федерална провинция Щирия, Австрия. След като получили информация за местонахождението ѝ от 31-годишния ѝ бивш приятел - който вече бил в ареста по случая - словенските власти открили тялото ѝ в куфар, заровен в гора, се посочва в съобщението.

Говорители на прокуратурата в Грац тогава заявиха пред People, че аутопсията е установила, че Пайпър е била подложена на насилие и е била удушена преди смъртта си. В ново изявление пред германското издание Bild обаче от прокуратурата уточняват, че не е ясно кога точно е настъпила смъртта ѝ.

"Аутопсията не успя категорично да установи кога е починала младата жена. Напълно възможно е тя да е била жива, когато е поставена в куфара. Но е също толкова възможно да е била убита чрез удушаване преди това", казва говорител.

Бившият приятел на Стефани , когото полицията смята за основен заподозрян, е арестуван на 24 ноември. На следващия ден полицаи претърсват гориста местност южно от Марибор, Словения - район, с който той има "тесни семейни връзки" - но тогава не откриват следа от нея. На 28 ноември, след като е екстрадиран от Словения в Грац, Австрия, бившият ѝ приятел признава, че е извършил престъплението, и насочва полицията къде да търси изчезналата жена. Словенските власти претърсват посоченото място и в крайна сметка откриват тялото ѝ в куфар, заровен в гората.

По време на разследването са арестувани и двама членове на семейството му, след като се появяват данни, че може да са свързани със случая. И двамата обаче са освободени, след като той прави самопризнания.

В момента бившият ѝ приятел е в арест в Австрия и очаква процес по-късно тази година, съобщава Bild. Ако бъде признат за виновен, го грози доживотен затвор.

Стефани Пайпър има близо 50 000 последователи в Instagram, където е позната със съдържание, свързано с мода и лайфстайл. Последната ѝ публикация е от 9 ноември - видео от педикюр.