Конспирации за мисията "Артемис"II: Всичко е зелен екран ВИДЕО

Според тях ракетата е била изстреляна в океана, а астронавтите са били тайно извадени от нея преди излитането

07.04.2026 | 15:52 ч.
Конспирации за мисията "Артемис"II: Всичко е зелен екран ВИДЕО

Вълна от конспиративни теории се разпространи в социалните медии след старта на мисията "Артемис" II. Много потребители твърдят, че изображенията, които виждаме, са студийно продуциран филм, подобно на твърденията, че Стенли Кубрик е режисирал първото кацане на Луната преди 50 години. Според тях ракетата е била изстреляна в океана, а астронавтите са били тайно извадени от нея преди излитането.

Стартирала на 2 април, мисията "Артемис" вече стана обект на конспиративни теории в интернет. Някои потребители на социалните мрежи твърдят, че кадрите са заснети в студио, на фона на зелен екран, и че поведението на астронавтите е "подозрително". Във видео, показващо и четиримата астронавти, които говорят за мисията, се вижда и топка, която се носи около тях.

"Виждате ли това? Какво се случва зад топката?", коментира една жена клипа.

Друга теория онлайн е, че астронавтите изобщо не са били в космоса, а са били тайно изведени точно преди изстрелването до Луната.

"Ракетата се издига и пада право в океана. А зиплайнът отвежда тези астронавти веднага. Ето защо изобщо не ги видях в предаването на живо. Видях само лошокачественото CGI изображение на ракетата, която лети никъде. Дори не видях астронавтите в кабината. Абсурдно е. Ако Ричард Никсън е можел да се обади на Луната със стационарен телефон през 1969 г., защо не можем да имаме предаване на живо от кабината, докато са били дори на земята? Защото изобщо не се е виждала", пита се друг онлайн потребител.

Няколко създатели на съдържание се опитаха да опровергаят теориите, които вече имат милиони гледания онлайн. Във видео в TikTok румънец обяснява нововъзникващите конспирации:

"Целта на всяка ракета е да влезе в земната орбита, а земната орбита представлява бързо хоризонтално движение, а не вертикално. Така че това постепенно наклоняване се нарича гравитационен завой, сякаш физиката не важи и ракетата бъде изстреляна директно вертикално, гравитацията от определена точка би я обърнала назад и би направила "бум" върху Земята."

Друг коментира:

"Любимият ми въпрос е: "Защо Земята не се върти във видеото?" Земята се движи, но не можете да го забележите, тъй като сте до Земята." 

