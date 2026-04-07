Конспирации за мисията "Артемис"II: Всичко е зелен екран ВИДЕО

Вълна от конспиративни теории се разпространи в социалните медии след старта на мисията "Артемис" II. Много потребители твърдят, че изображенията, които виждаме, са студийно продуциран филм, подобно на твърденията, че Стенли Кубрик е режисирал първото кацане на Луната преди 50 години. Според тях ракетата е била изстреляна в океана, а астронавтите са били тайно извадени от нея преди излитането.
News all over the world reporting the Artemis moon flight like "Wooow look at them gooo" ✋😮🤚
Meanwhile the focused "conspiracy theorists" PAY ATTENTION TO DETAILS. Can literally see CGI trails, red dots used for motion tracking disappear on off etc. 🙄🤣👌 pic.twitter.com/Xt6MOeqESQ— Xcensored (@suskullaonasiaa) April 7, 2026
Стартирала на 2 април, мисията "Артемис" вече стана обект на конспиративни теории в интернет. Някои потребители на социалните мрежи твърдят, че кадрите са заснети в студио, на фона на зелен екран, и че поведението на астронавтите е "подозрително". Във видео, показващо и четиримата астронавти, които говорят за мисията, се вижда и топка, която се носи около тях.
"Виждате ли това? Какво се случва зад топката?", коментира една жена клипа.
Друга теория онлайн е, че астронавтите изобщо не са били в космоса, а са били тайно изведени точно преди изстрелването до Луната.
not a conspiracy theory or anything
but does anybody else find it strange
that the artemis crew go above
and beyond to make sure you see
that things are floating and that
they are indeed in space?
last clip i saw of them talking about the— Daze DaVinci ©️ (@dazedavinci) April 4, 2026
toilet being broken bro literally… pic.twitter.com/bz1Tg9t0RQ
"Ракетата се издига и пада право в океана. А зиплайнът отвежда тези астронавти веднага. Ето защо изобщо не ги видях в предаването на живо. Видях само лошокачественото CGI изображение на ракетата, която лети никъде. Дори не видях астронавтите в кабината. Абсурдно е. Ако Ричард Никсън е можел да се обади на Луната със стационарен телефон през 1969 г., защо не можем да имаме предаване на живо от кабината, докато са били дори на земята? Защото изобщо не се е виждала", пита се друг онлайн потребител.
Няколко създатели на съдържание се опитаха да опровергаят теориите, които вече имат милиони гледания онлайн. Във видео в TikTok румънец обяснява нововъзникващите конспирации:
"Целта на всяка ракета е да влезе в земната орбита, а земната орбита представлява бързо хоризонтално движение, а не вертикално. Така че това постепенно наклоняване се нарича гравитационен завой, сякаш физиката не важи и ракетата бъде изстреляна директно вертикално, гравитацията от определена точка би я обърнала назад и би направила "бум" върху Земята."
Друг коментира:
"Любимият ми въпрос е: "Защо Земята не се върти във видеото?" Земята се движи, но не можете да го забележите, тъй като сте до Земята."
Let me hold your hand when I tell you this…
Things are not adding up with the Artemis mission.
Besides all of the satanic symbols, it is blatantly obvious to anyone, who has rid themselves of their childhood indoctrination, that space is…
MAKE BELIEVE.
Let’s look⬇️ pic.twitter.com/Avggy3uO9y— Gubba Homestead (@GubbaHomestead) April 6, 2026