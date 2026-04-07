На 11 април в Бургас изпращат Янка Рупкина

На 11 април, събота, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас ще бъде поклонението пред голямата народна певица Янка Рупкина.

От община Бургас обявиха, че то ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений.

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след като бе приета в болница на 13 март. 20 дни по-късно тя беше изписана, като колегите и твърдяха, че състоянието й продължава да е тежко и певицата е в кома. Три дни след напускането на лечебното заведение, певицата издъхна.

Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните й песни са освен "Калиманку, Денку мари хубава", са "Алтън Мара", "Станиното лице", "Песен за Атанас Манчев", "Мете мома дворове", "Булко Тодорко, Тодорко", "Димо Невена думаше" други. Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни.