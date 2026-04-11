Инцидент в увеселителен парк във Виена прати две жени в болница

Петима възрастни посетители са пострадали днес при инцидент с увеселително влакче в Пратера във Виена, след като предният вагон, произведен през 50-те години на миналия век, е дерайлирал, съобщи говорител на спасителните служби пред DPA.

Наложило се е две жени на 63 години да бъдат транспортирани до болница, а други трима души с по-леки наранявания са били прегледани на място в увеселителния парк.

Инцидентът е станал на популярна детска атракция

Произшествието е станало на атракциона "Влакчето на джуджетата", който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като не включва завои или екстремни спускания. Маршрутът преминава през изкуствен алпийски пейзаж, украсен с фигури на приказни герои.

Операторът посочва грешка на водача

Операторът е заявил пред местни медии, че влакчето "се е движило твърде бързо поради грешка на водача".

"Тъй като устройството за аварийно спиране не е било активирано, първият вагон е дерайлирал", се посочва в съобщението.

По информация на оператора няма техническа причина за инцидента.

Пратерът, където се намира и прочутото гигантско виенско колело, е сред най-известните туристически забележителности на Виена, пише БТА.