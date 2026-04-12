Офсет проговори след стрелбата по него

Възстановява се

12.04.2026 | 22:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Рапърът Офсет проговори - след като през миналата седмица беше прострелян.
34-годишният изпълнител разкри, че се чувства добре, но планира да стане по-добре.
Той се концентрира над своето възстановяване.
В петък звездата сподели послание в Instagram относно състоянието си.

"Благодаря на всички, които ме провериха и показаха любов. Добре съм... Но планирам да съм по-добре! Фокусиран съм над семейството ми, моето възстановяване и това да се върна към музиката... Осъзнах, че животът е направен от тихи победи и шумни загуби... Животът е залог и аз все още играя, за да спечеля", написа Офсет.

