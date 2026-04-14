Джейкъб Елорди и Кендъл Дженър са новата звездна двойка?

Май има нова звездна двойка. Става дума за Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди.

30-годишната моделка и 28-годишният актьор са били забелязани заедно на фестивала Coachella през уикенда. И според очевидци - са се целували.

Те са гледали изпълнението на Джъстин Бийбър и са пели негови песни в събота - 11-и април. Там била още съпругата на Джъстин, Хейли Бийбър, която е много добра приятелка с Кендъл и сестра ѝ Кайли Дженър. Кайли също била с тях на фестивала, както и нейното гадже - актьорът Тимъти Шаламе.

От клипове в социалните мрежи се вижда, че Елорди носи мърч на Джъстин Бийбър.

