Днес е Светла сряда - правят се ритуали за дъжд

В Светла или Празна сряда от Светлата седмица се изпълняват ритуали за плодородие, за дъжд, предпазване от градушка и лоши болести.

Светлата седмица започва след Великден и се нарича така, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички.

Често през тази дни стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Според древно поверие раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

На третия ден след възкресение сред рупците в Странджа се изпълнява ритуалът Мара Лишанка, а в Дупнишко – Ладино хоро.

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни.