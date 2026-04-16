Ритуал от с. Рибново във видеото на сопраното Ина Кънчева

Сопраното Ина Кънчева прави преход към уърлд музиката с новия си сингъл „Месечинко“.



Режисьор на видеото е Георги Манов. Кадрите са от село Рибново и пресъздават древния ритуал Гелина, символизиращ прехода на девойката в омъжена жена: лицето на булката се покрива с бяла основа и се украсява с пайети в сложни геометрични фигури, символизиращи чистота и ново начало. Облечена в традиционни дрехи, булката се извежда пред гостите със затворени очи, докато младоженецът не „откупи” нейния поглед. В края на ритуала украсата се сваля като знак за встъпването на девойката в новия й социален статус.

Песента по музика на Димитър Петков и аранжимент на Кито Гато е пилотен сингъл от предстоящия първи авторски албум на Кънчева. Гато е аржентински композитор, диригент и инструменталист с международна кариера в джаза, класическата, фолклорна и латино музика.



Албумът ще включва 16 песни в уърлд аранжименти от различни европейски градове, спирки на „Ориент експрес“ в различни периоди от неговата история – Лондон, Париж, Венеция, Прага, Виена, Берлин, Будапеща, Букурещ, Атина, Истанбул и София. „Месечинко” е българската спирка. „Едно вълнуващо пътешествие, което се превръща в обмен на идентичност на фона на универсалния език – музиката”, допълва Ина Кънчева.