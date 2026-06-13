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В кадър: Футболът не е само за мъже, вижте нежния колорит по трибуните на Мондиала

Фенките са не по-малко страстни и отдадени на футбола

13.06.2026 | 10:10 ч. 3

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

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Световното първенство по футбол чупи рекорди - три страни са домакини, имаше три официални откривания, има рекорден брой участници, които ще изиграят рекорден брой мачове. 

Има обаче една константа - най-важни са феновете. Още в първите мачове кадрите от мачовете показват, че футболът не е само за мъже. Фенките са не по-малко страстни и в радостта, и в мъката. И определено създават колорита по трибуните.

Вижте част от нежната подкрепа към футболистите на САЩ, Мексико, Парагвай, Босна и Херцеговина, Южна Корея, Канада, Южна Африка...

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Тагове:

Световно първенство по футбол фенове Мексико САЩ Канада
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