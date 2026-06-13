Рецептата Dnes: Бифана - португалски сандвич с месо

Някога посещавали ли сте красивата Португалия? Ако сте минали оттам, вероятно сте хапнали и от така популярният в португалската кухня сандвич бифана. Споделяме една лесна рецепта за бифана (Bifana) – сочен португалски сандвич с месо.

Съставки:

4 свински карета от филе/бут общо около 400 г, нарязани на около 1 см дебелина и по възможност леко начукани

За маринатата:

180 мл сухо бяло вино

3 скилидки чесън

1 ч.л. смлян червен пипер

⅓ ч.л. смлян лют червен пипер

2 стръка прясна мащерка

1 дафинов лист

сол и черен пипер на вкус

За готвене:

1 с.л. свинска мас

1 с.л. краве масло

За сандвича:

2-4 хлебчета

горчица на вкус

Приготвяне:

Започнете с мариноването на месото

Сложете месото в купа.

Обелете скилидките чесън и ги смачкайте леко с плоската страна на ножа, но без да ги кълцате.

Добавете чесъна при месото заедно с всички останали съставки за маринатата

Разбъркайте всичко много добре.

Затворете купата с капак или свежо фолио и я сложете в хладилника за поне 2 часа.

Сложете дълбок тиган на умерен огън на котлона.

Когато загрее добре, добавете свинската мас и маслото и ги оставете да се разтопят заедно.

Извадете свинските карета от маринатата.

Сложете месото в тигана и го изпържете за около 5 минути, като го обърнете веднъж по средата на времето, за да хване лек цвят и от двете страни.

Обърнете месото отново и изсипете останалата марината в тигана.

Намалете леко огъня и оставете да къкри за около 10 минути.

Трябва сосът да се редуцира и сгъсти малко, а скилидките чесън да станат толкова меки, че да можете лесно да ги смачкате с вилица.

Разрежете хлебчетата на две.

Намажете много тънък слой горчица от двете вътрешни страни на хляба.

Сложете по едно каре месо във всяко хлебче.

С голяма лъжица гребнете от богатия чеснов сос, останал в тигана, и сипете 1-2 лъжици директно върху месото, за да попие в хляба.

Хапвайте с удоволствие!

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg