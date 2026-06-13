Рецептата Dnes: Бифана - португалски сандвич с месо

Някога посещавали ли сте красивата Португалия? Ако сте минали оттам, вероятно сте хапнали и от така популярният в португалската кухня сандвич бифана. Споделяме една лесна рецепта за бифана (Bifana) – сочен португалски сандвич с месо.
Съставки:
- 4 свински карета от филе/бут общо около 400 г, нарязани на около 1 см дебелина и по възможност леко начукани
- За маринатата:
- 180 мл сухо бяло вино
- 3 скилидки чесън
- 1 ч.л. смлян червен пипер
- ⅓ ч.л. смлян лют червен пипер
- 2 стръка прясна мащерка
- 1 дафинов лист
- сол и черен пипер на вкус
- За готвене:
- 1 с.л. свинска мас
- 1 с.л. краве масло
- За сандвича:
- 2-4 хлебчета
- горчица на вкус
Приготвяне:
- Започнете с мариноването на месото
- Сложете месото в купа.
- Обелете скилидките чесън и ги смачкайте леко с плоската страна на ножа, но без да ги кълцате.
- Добавете чесъна при месото заедно с всички останали съставки за маринатата
- Разбъркайте всичко много добре.
- Затворете купата с капак или свежо фолио и я сложете в хладилника за поне 2 часа.
- Сложете дълбок тиган на умерен огън на котлона.
- Когато загрее добре, добавете свинската мас и маслото и ги оставете да се разтопят заедно.
- Извадете свинските карета от маринатата.
- Сложете месото в тигана и го изпържете за около 5 минути, като го обърнете веднъж по средата на времето, за да хване лек цвят и от двете страни.
- Обърнете месото отново и изсипете останалата марината в тигана.
- Намалете леко огъня и оставете да къкри за около 10 минути.
- Трябва сосът да се редуцира и сгъсти малко, а скилидките чесън да станат толкова меки, че да можете лесно да ги смачкате с вилица.
- Разрежете хлебчетата на две.
- Намажете много тънък слой горчица от двете вътрешни страни на хляба.
- Сложете по едно каре месо във всяко хлебче.
- С голяма лъжица гребнете от богатия чеснов сос, останал в тигана, и сипете 1-2 лъжици директно върху месото, за да попие в хляба.
- Хапвайте с удоволствие!
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