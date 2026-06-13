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Рецептата Dnes: Бифана - португалски сандвич с месо

Много вкусен

13.06.2026 | 09:58 ч. Обновена: 13.06.2026 | 09:58 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Някога посещавали ли сте красивата Португалия? Ако сте минали оттам, вероятно сте хапнали и от така популярният в португалската кухня сандвич бифана. Споделяме една лесна рецепта за бифана (Bifana) – сочен португалски сандвич с месо. 

Съставки:

  • 4 свински карета от филе/бут общо около 400 г, нарязани на около 1 см дебелина и по възможност леко начукани
  • За маринатата: 
  • 180 мл сухо бяло вино
  • 3 скилидки чесън
  • 1 ч.л. смлян червен пипер 
  • ⅓ ч.л. смлян лют червен пипер 
  • 2 стръка прясна мащерка
  • 1 дафинов лист
  • сол и черен пипер на вкус
  • За готвене:
  • 1 с.л. свинска мас
  • 1 с.л. краве масло
  • За сандвича:
  • 2-4 хлебчета
  • горчица на вкус

Приготвяне:

  • Започнете с мариноването на месото
  • Сложете месото в купа.
  • Обелете скилидките чесън и ги смачкайте леко с плоската страна на ножа, но без да ги кълцате.
  • Добавете чесъна при месото заедно с всички останали съставки за маринатата
  • Разбъркайте всичко много добре. 
  • Затворете купата с капак или свежо фолио и я сложете в хладилника за поне 2 часа.
  • Сложете дълбок тиган на умерен огън на котлона. 
  • Когато загрее добре, добавете свинската мас и маслото и ги оставете да се разтопят заедно.
  • Извадете свинските карета от маринатата.
  • Сложете месото в тигана и го изпържете за около 5 минути, като го обърнете веднъж по средата на времето, за да хване лек цвят и от двете страни.
  • Обърнете месото отново и изсипете останалата марината в тигана.
  • Намалете леко огъня и оставете да къкри за около 10 минути. 
  • Трябва сосът да се редуцира и сгъсти малко, а скилидките чесън да станат толкова меки, че да можете лесно да ги смачкате с вилица.
  • Разрежете хлебчетата на две.
  • Намажете много тънък слой горчица от двете вътрешни страни на хляба.
  • Сложете по едно каре месо във всяко хлебче.
  • С голяма лъжица гребнете от богатия чеснов сос, останал в тигана, и сипете 1-2 лъжици директно върху месото, за да попие в хляба.
  • Хапвайте с удоволствие! 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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Тагове:

Португалия рецепти сандвичи
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