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Акула нападна и рани тежко жена на плаж в Сидни

Ще ѝ бъдат направени много операции

13.06.2026 | 10:25 ч. Обновена: 13.06.2026 | 10:26 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Акула нападна и рани тежко жена на плаж в Сидни, съобщи Ройтерс.

Спасителни и медицински екипи са били изпратени на плажа Куджи в източната част на Сидни, след като е подаден сигнал, че жената е била нападната от голяма акула на около 30 метра от брега.

Полицията заяви, че тя е била извадена от водата от намиращи се наблизо хора, които веднага са ѝ оказали първа помощ. Жената е с тежки наранявания по ръцете и краката, и ще ѝ бъдат направени много операции. 

Достъпът до плажовете в община Рандуик беше преустановен за 24 часа. 

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Само преди седмица мъж загина след нападение от акула по време на риболов край бреговете на Западна Австралия. През миналия месец 39-годишен мъж също изгуби живота си след нападение от акула по време на риболов в района на Големия бариерен риф в щата Куинсланд. Десет дни преди това 38-годишен мъж беше смъртоносно нападнат край остров близо до град Пърт в Западна Австралия.

Четири нападения в началото на годината

През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително в Сидни, беше преустановен след четири нападения от  акули в рамките на два дни. Според експерти тогавашните проливни дъждове са довели до замътване на водата, което привлича акулите и затруднява видимостта както за тях, така и за хората.

 

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