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Anthropic ограничава достъпадо ИИ моделите Fable 5 и Mythos 5

Това е станало след правителствено разпореждане

13.06.2026 | 09:32 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Компанията Anthropic съобщи, че е преустановила достъпа до два от своите мощни модели за изкуствен интелект, за да се съобрази с американско разпореждане, свързано с националната сигурност, предаде АФП.

Само три дни след публичното пускане на Fable 5, компанията заяви в блог публикация, че е получила правителствена директива, която забранява на всички чуждестранни граждани - включително и на служители на Anthropic - да имат достъп до Fable 5 и Mythos 5 поради съображения за национална сигурност.

„Нетният ефект от това разпореждане е, че трябва внезапно да деактивираме Fable 5 и Mythos 5 за всички наши клиенти, за да гарантираме спазване на изискванията“, се казва в съобщението на компанията./БГНЕС

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