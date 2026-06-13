Anthropic ограничава достъпадо ИИ моделите Fable 5 и Mythos 5

Компанията Anthropic съобщи, че е преустановила достъпа до два от своите мощни модели за изкуствен интелект, за да се съобрази с американско разпореждане, свързано с националната сигурност, предаде АФП.

Само три дни след публичното пускане на Fable 5, компанията заяви в блог публикация, че е получила правителствена директива, която забранява на всички чуждестранни граждани - включително и на служители на Anthropic - да имат достъп до Fable 5 и Mythos 5 поради съображения за национална сигурност.

„Нетният ефект от това разпореждане е, че трябва внезапно да деактивираме Fable 5 и Mythos 5 за всички наши клиенти, за да гарантираме спазване на изискванията“, се казва в съобщението на компанията./БГНЕС