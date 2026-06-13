Андрей Гюров нацепи дървата и пя с Васил Найденов на концерт

Бившият служебен премиер Андрей Гюров бе част от публиката на снощния концерт на БГ Радио пред храма "Александър Невски". Като обикновен фен той аплодираше родните звезди, а на хита на Васил Найденов припяваше "Казано, честно всичко ни е наред...".

Видеото с неговите вокални възможности бе публикувано от съпругата на Цецо Елвиса.

Гюров насочи музикалните си предпочитания в поп насока, след като по-рано през седмицата си пусна клипче как цепи дърва на фона на парче на Фики.

"Вие ме разбихте... и с музиката, и с брадвата! Костюмът ви отива далеч повече", написа негов почитател под видеото със селскостопански труд.