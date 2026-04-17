На Светли петък се благославя Свети Петър

Светли петък е денят на Светлата седмица след Великден, в който се благославя свети апостол Петър.

През Светлата седмица, започваща на втория ден след Великден, се прославят светите апостоли и Света Богородица. Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя.

В петъка на Светлата (следвеликденска) седмица се почита празникът Живоприемен източник в чест на света Богородица. Той е установен, за да не остане непочетена по време на пасхалните дни и тази, която стана майка на въплътилия се Божи Син – възкръсналия Спасител на света.

Свързан е с „обновлението на храма на Пресвета Владичица и Богородица, който се намира вън от стените на Цариград (Константинопол), и се нарича „Живоприемен източник“, или още „Балъклъ“.

Имен ден празнуват Жива, Живка, Живко, Зоя.

По време на тази седмица, включително и петъка, няма пост – това е изключение от обичайното правило да се пости в сряда и петък.