IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

На Светли петък се благославя Свети Петър

Почита се празникът Живоприемен източник в чест на света Богородица

17.04.2026 | 06:15 ч.
Светли петък е денят на Светлата седмица след Великден, в който се благославя свети апостол Петър.

През Светлата седмица, започваща на втория ден след Великден, се прославят светите апостоли и Света Богородица. Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя.

В петъка на Светлата (следвеликденска) седмица се почита празникът Живоприемен източник в чест на света Богородица. Той е установен, за да не остане непочетена по време на пасхалните дни и тази, която стана майка на въплътилия се Божи Син – възкръсналия Спасител на света.

Свързан е с „обновлението на храма на Пресвета Владичица и Богородица, който се намира вън от стените на Цариград (Константинопол), и се нарича „Живоприемен източник“, или още „Балъклъ“.

Имен ден празнуват Жива, Живка, Живко, Зоя.

По време на тази седмица, включително и петъка, няма пост – това е изключение от обичайното правило да се пости в сряда и петък.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

светли петък свети петър света богородица живко
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem