Украйна разработи оръжие "Вырывнивач" като отговор на руските планиращи бомби

В цяла Украйна, от Харков и Запорожие до Херсон, цели градски блокове са сринати до руини от оръжие, чието изграждане струва сравнително малко и което никоя западна система за противовъздушна отбрана не е намерила надежден начин да спре.

Руските планиращи бомби, боеприпаси от съветската епоха, снабдени с евтини комплекти за насочване, които превръщат неуправляемите „глупави“ бомби в прецизни оръжия, могат да бъдат изстрелвани от руското въздушно пространство, далеч извън обсега на всичко, което Украйна може да отвърне на огъня, пише The Telegraph.

В продължение на три години те са едно от най-разрушителните оръжия на фронтовата линия и Украйна няма отговор на тях. Досега. Миналата седмица Украйна представи първата си вътрешно произведена планираща бомба, оръжие, разработено за 17 месеца и наречено "Выривнявач". Това е едно от най-значимите попълнения в украинския арсенал от началото на войната и е умишлен сигнал, че Киев вече не е готов да чака западните си поддръжници да му осигурят това, от което се нуждае.

"В продължение на значителен период от време имаше много малка практическа защита срещу руски планиращи бомби и това допринесе значително за тежките украински жертви по фронтовата линия", каза Киър Джайлс, асоцииран сътрудник на програмата "Русия и Евразия" на Chatham House и автор на "Кой ще защити Европа".

Планиращите бомби са конвенционални боеприпаси, пускани от самолети, снабдени с комплекти крила и системи за насочване,

които им позволяват да изминават десетки мили от точката на изстрелване. Безопасно извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, те се плъзгат десетки мили до целите си с достатъчна експлозивна мощност, за да унищожат укрепена позиция или сграда.

"На практика всички артилерийски позиции на фронтовата линия, които украинците имат, са изложени на риск от унищожаване", каза Кристоф Бергс, изследователски анализатор в Кралския институт за обединени сили (Rusi).

Украйна се надява, че отговорът на тази дилема ще бъде "Выривнявач", който носи бойна глава от 500 кг.

Brave1, националната платформа за отбранителни технологии на Киев, подчерта оригиналността на оръжието, заявявайки, че то „не е копирано от западни или съветски системи“ и е завършило "всички необходими изпитания".

Украйна по същество "прави самостоятелно това, което САЩ не искаха тя да може да прави", каза Джайлс, изграждайки ударните възможности, които Вашингтон не желаеше да предостави, и използвайки ги по начини, които САЩ не желаеха да санкционират.

"Выривнявач" е проектиран за съвместимост със съществуващия въздушен флот на Украйна,

включително нейните изтребители F-16 и Mirage, но ще се нуждае от допълнителна сертификация, преди да може да бъде разгърнат от тези самолети.

Според Brave1, той разполага с високопрецизно насочване и съвременни алгоритми за насочване, предназначени да избягват руската електронна война.

Експерти казват, че това ще позволи на Украйна да поразява цели още по-навътре в Русия и да използва неизползвани запаси от оръжия, включително резерви от авиационни бомби от съветската епоха, които стоят неизползвани от началото на войната.

Това е същият сценарий, който Русия използва, когато за първи път разработи своите възможности за планиращи бомби през 2023 г., като добави огромния си запас от стари боеприпаси към планиращите системи.

"Това добавя още един инструмент към инвентара на Украйна, с който тя може да насочва системи и позиции, които не може надеждно да унищожи само с дронове", каза Бергс.

Но има ограничения за възможностите на Украйна.

Русия изстрелва своите планиращи бомби от височина от 20 000-25 000 фута в собственото си въздушно пространство, което им осигурява максимален обсег и точност.

Украинските самолети, принудени да летят ниско, за да избегнат руската противовъздушна отбрана, не могат да се сравнят с това, а ниският летене драстично намалява разстоянието, което планиращата бомба може да излети след изстрелването.

Сам "Вырывнивач" няма да обърне хода на събитията. Но добавен към нарастващия арсенал от местни оръжия на Украйна, включително ракетата "Фламинго", прехващача "ловец-убиец" и дронове с голям обсег, способни да достигнат Москва, той представлява още една точка на напрежение във война, която според експертите в крайна сметка ще бъде решена не от едно оръжие, а от кумулативната тежест на много от тях.