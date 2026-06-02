Коща категоричен: РСМ да изпълни договореното от 2022 г. за членството в ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в присъствието на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски многократно подчерта, че РСМ трябва да изпълни всичко, което е договорено през 2022 г. за започване на преговори за членство на страната в ЕС.

„Трябва да изпълните всичко, което е било договорено“, заяви поне три пъти Коща

и изрично подчерта, че започването на преговорния процес зависи изцяло от властите в Скопие.

„Осъществяването на договорените конституционни промени са единственият път към започване на преговори между Северна Македония и Европейския съюз. Това е единственият начин гражданите на Северна Македония да усвоят всички придобивки от членството в ЕС“, каза председателят на Европейския съвет.

„ЕС е най-сигурният партньор на Западните Балкани и Северна Македония и остава най-големият инвеститор и търговски партньор. Ще продължим да ви подкрепяме политически и финансово, но в крайна сметка бъдещето ви е във вашите ръце“, каза Коща.

Той добави, че единственият начин да се постигне напредък е чрез

конструктивен диалог със съседите, чрез вземане на прагматични решения за изграждане на доверие и извършване на необходимите реформи.

Относно искането на правителството в Скопие за гаранции за по-нататъшната евроинтеграция на страната, Коща заяви:

„Това, което ви казах миналата година, ви го казвам и сега: Това, което е договорено е договорено. Наистина моля да изпълним това, което е договорено и нищо повече от това. Това значи, че договореното през 2022 г. трябва да се изпълни и нищо повече от това. Освен това се работи за нормалния процес на разширяване – да се отварят и затварят различни глави и клъстери – преговорите текат стъпка по стъпка, а това е процес, който се основава на заслуги“, каза председателят на Европейския съвет, като добави, че през този процес минават всички държави кандидатки.

В началото на пресконференцията Мицкоски направи собствен анализ кога ЕС е бил силен, кога е имал ясно лидерство и кога спазвал ценностите.

Припомняме, че на 1 август 2025 г. Коща заяви:

„Разширяването на Европейския съюз се основава на собствените заслуги. Властите в Северна Македония знаят какво трябва да направят. Надяваме се на реален напредък през 2026 г“.

Северна Македония е приела т.нар. „френско предложение“, одобрено от всички държави членки на ЕС.

Съгласно Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция.

В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България.

Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите. | БГНЕС