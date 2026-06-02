Американските тюлени тренират въздушни градски операции с F-35B и Osprey

13-то експедиционно звено на Корпуса на морската пехота на САЩ проведе реалистични градски тренировки, симулиращи градско нападение в ограничен мащаб, което демонстрира укрепването на способностите на експедиционните сили за провеждане на бързи нападения в оспорвани и гъсто населени райони. Учението даде представа за това как Корпусът усъвършенства своите експедиционни щурмови способности, които имат приложение в широк спектър от непредвидени ситуации, включително в Тихия океан, където активите на Корпуса са все по-силно концентрирани, пише MWM. Профилът на мисията изглежда съчетава въздушна сигурност, пробиване на взривни вещества и разчистване на сгради, и показа интегриран пакет въздушно-земни сили, изграден около хеликоптерите UH-1Y и MH-60S, конвертопланите MV-22B Osprey и стелт изтребители F-35B, всички от които могат да действат от десантни кораби клас Wasp и клас America.

Изданието пише още, че ученията подчертават нарастващия фокус на Корпуса върху многодоменната експедиционна война, като се набляга на скоростта, оцеляването и мрежово-центричните способности. По време на нападението, UH-1Y действаше като лек боен хеликоптер, за да осигури въздушна сигурност, докато Морските рейдови сили напредваха към целевата сграда. Самолетът служи като въздушен сензор и наблюдаваше потенциални заплахи около целевата зона, подпомагайки ситуационната осведоменост и осигурявайки надзор в реално време на операцията. С тази подкрепа от въздуха, личният състав на Морските рейдови сили на земята извърши експлозивен пробив в целевата структура, прониквайки бързо в укрепени позиции, за да ограничи времето, през което щурмовите екипи бяха изложени на потенциално враждебно наблюдение или огън. Това подчерта факта, че скоростта остава особено важна поради високите нива на заплахи в гъста градска среда, идващи едновременно от множество нива и посоки.

Морската пехота все повече интегрира F-35B в планирането на сложни градски операции,

като изтребител е способен да осигурява непосредствена въздушна поддръжка и да допринася за събиране на разузнавателна информация, идентифициране на цели, сливане на сензорни данни и мрежова осведоменост за бойното пространство. Преходът към F-35B от по-стария самолет Harrier II представляваше особено голямо подобрение за морската пехота, тъй като по-старият самолет имаше много ограничен обхват и възможности за удар, ниска надеждност и много по-лош сензорен пакет и летателни характеристики, което сериозно ограничаваше наличната въздушна поддръжка. Способността на F-35B да потиска вражеска противовъздушна отбрана около целеви градски райони е особено ценена и освен радарните и инфрачервените си сензори, пасивните му електронни сензори му позволяват да локализира радарни позиции в широки райони, използвайки техните емисии.

През януари морските пехотинци и военноморските специални сили, действащи под командването на Индо-Тихоокеанското командване на въоръжените сили на САЩ, проведоха тренировка по свободно падане над Окинава, Япония, за да подобрят възможностите за прецизно насочване и оцеляване в оспорвани условия в региона. Изображенията показаха координирани въздушни операции, подкрепени от хеликоптери на морската пехота на САЩ, включително UH-1Y и AH-1Z, като симулираните терен и въздушно пространство много наподобяват тези, наблюдавани в Първата островна верига. Учението беше проведено само седмица след като специалните сили на американската армия бяха изпратени с хеликоптер, за да атакуват венецуелски цели и да отвлекат президента на страната Николас Мадуро. Ученията подчертаха подготовката на морската пехота за редица офанзивни операции, като последните тренировки бяха съсредоточени и върху нападения и залавяне на цивилни кораби като част от отдалечени блокадни операции срещу враждебни държави. Счита се, че подобни блокадни операции вероятно ще бъдат извършени срещу Китай, ако напрежението се влоши, и вече са били провеждани срещу Венецуела и в по-ограничен мащаб срещу Иран и Русия.