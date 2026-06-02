Щастливи заедно: Брад Пит и Инес де Рамон на концерт на Red Hot Chili Peppers в Париж

Брад Пит отхвърли бруталната обида на отчуждения си син и замина на концерт с младата си приятелка Инес де Рамон.

62-годишният Брад се появи с 33-годишната Инес в Париж този уикенд, след нов остър обрат в семейната му драма.

Най-големият му син, Мадокс, на 24 години, току-що стана поредното от шестте деца, които той споделя с Анджелина Джоли, което подаде документи в съда с искане да се откаже от фамилното си име Пит.

„Бранджелина“ биологично зачена Шайло, на 20 години, и техните близнаци Нокс и Вивиан, на 17 години, а също така осинови Мадокс, Пакс, на 22 години, и Захара, на 21 години.

Шайло официално се отказа от фамилното име на баща си миналата година, докато Захара и Вивиан също неофициално са преминали от Джоли-Пит просто на Джоли.

Миналата седмица Мадокс подаде официални документи да премахне двойното си фамилно име по „лични“ причини.

Въпреки тези неприятности, 62-годишният Брад изглеждаше весел, докато държеше за ръка любимата си във френската столица.

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Източник: Tialoto.bg