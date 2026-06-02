Русия под нарастващ натиск: промяна в стратегията заради трудностите във войната

Европейски официални лица твърдят, че ескалиращата агресия на Москва е резултат от нарастващите трудности, с които Русия се сблъсква във военно и икономическо отношение. Руски официални лица отправят все по-остри заплахи за засилване на бомбардировките над Киев, като предупреждават западните официални лица да напуснат украинската столица. През нощта във вторник Русия изстреля поредната серия от балистични ракети и дронове срещу града, като уби най-малко четирима души и рани десетки, след като бяха ударени няколко жилищни сгради. Русия бомбардира и град Днипро в централна Украйна, като там загинаха най-малко девет души, пише The Washington Post.
В петък бившият руски президент Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност, отхвърли европейското недоволство по повод руски дрон, който се разби в апартамент в Румъния, членка на НАТО, като нарече инцидента „само първият предупредителен знак“.
Европейски служители, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят деликатни въпроси, свързани със сигурността, заявиха, че ескалиращата агресия е резултат от нарастващите трудности, с които Русия се сблъсква във военно и икономическо отношение, и може да е сигнал за опит да се наложи възобновяване на забавените мирни преговори с цел постигане на споразумение при условията на Москва.
Неотдавнашен анализ, публикуван в едно от водещите руски списания за външна политика, „Русия в глобалните въпроси“, заявява, че военните цели на Путин вече са непостижими, а докладът изглежда е пореден знак за нарастващо несъгласие във висшата част на руския политически елит.
Анализът на Василий Кашин, уважаван руски академик, твърди, че продължаващата западна помощ за Киев означава, че сега е невъзможно Русия да надмине разходите на Украйна за военно оборудване и технологии, докато мобилизационните усилия на Украйна се оказват достатъчен противовес на по-ограничената система за наборна военна служба на Русия.
В официални коментари руските служители свързват по-суровата си реторика относно насочването към Киев с украински въздушен удар, който удари студентско общежитие в Старобилск, в окупирания от Русия регион Луганск, в Източна Украйна, убивайки 21 души.
Изданието пише още, че и руски, и европейски представители и анализатори заявиха, че Кремъл се бори да намери начини да си върне инициативата, тъй като е изправен пред летен боен сезон, който може да се окаже по-труден от очакваното.
Украинските удари с дронове със среден обсег причиняват сериозни смущения в логистичните мрежи и маршрутите за доставки по ключовия сухопътен коридор, свързващ Русия през окупираната Южна Украйна с Крим, който Русия нахлу и анексира през 2014 г. в нарушение на международното право.
В резултат на това горивото в Крим сега е ограничено, каза Сергей Марков, прокремълски анализатор, а през уикенда имаше съобщения за широко разпространен недостиг на бензин.
През последните седмици Русия изстреля вълни от балистични ракети, крилати ракети и дронове срещу Украйна,
включително това, което много украинци определиха като един от най-лошите удари срещу Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.
В петък Путин повтори твърдение, направено за първи път по-рано този месец, че инерцията на Русия на бойното поле означава, че конфликтът в Украйна "наближава своя край". Но той не е предоставил доказателства за това.
Превземането на Донецк се очерта като основна военна цел на Путин и основното му условие за прекратяване на войната, след като по-широките му усилия за окупиране на Киев и сваляне на правителството на Зеленски се провалиха.
Но руски анализатори и европейски представители казват, че съгласието за изтегляне на Украйна от Донецк просто би позволило на Путин да се превъоръжи и по-късно да се опита да завземе още територии.
Путин също така твърди, че е анексирал четири украински области - Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска - но силите му все още не ги контролират напълно.
Руската икономика е под нарастващ натиск въпреки покачващите се цени на петрола в резултат на войната на САЩ срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток, ключов канал за глобални енергийни доставки.
Увеличените разходи за руската армия, съчетани с рязкото намаляване на приходите от гражданския сектор, тъй като икономиката се свива на фона на наказващи санкции и високи лихвени проценти, означават, че Русия ще продължи да трупа значителен бюджетен дефицит, според Янис Клуге, икономист от Германския институт за международни и сигурностни въпроси.
С нарастването на руските жертви, достигащи десетки хиляди убити и ранени всеки месец, Русия среща все по-големи трудности при попълването на войските си.
Някои европейски служители предполагат, че при сегашните темпове, Русия може да бъде принудена да започне мобилизация след парламентарните избори през септември.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.