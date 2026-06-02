Русия под нарастващ натиск: промяна в стратегията заради трудностите във войната

Европейски официални лица твърдят, че ескалиращата агресия на Москва е резултат от нарастващите трудности, с които Русия се сблъсква във военно и икономическо отношение. Руски официални лица отправят все по-остри заплахи за засилване на бомбардировките над Киев, като предупреждават западните официални лица да напуснат украинската столица. През нощта във вторник Русия изстреля поредната серия от балистични ракети и дронове срещу града, като уби най-малко четирима души и рани десетки, след като бяха ударени няколко жилищни сгради. Русия бомбардира и град Днипро в централна Украйна, като там загинаха най-малко девет души, пише The Washington Post.

В петък бившият руски президент Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност, отхвърли европейското недоволство по повод руски дрон, който се разби в апартамент в Румъния, членка на НАТО, като нарече инцидента „само първият предупредителен знак“.

Европейски служители, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят деликатни въпроси, свързани със сигурността, заявиха, че ескалиращата агресия е резултат от нарастващите трудности, с които Русия се сблъсква във военно и икономическо отношение, и може да е сигнал за опит да се наложи възобновяване на забавените мирни преговори с цел постигане на споразумение при условията на Москва.

Неотдавнашен анализ, публикуван в едно от водещите руски списания за външна политика, „Русия в глобалните въпроси“, заявява, че военните цели на Путин вече са непостижими, а докладът изглежда е пореден знак за нарастващо несъгласие във висшата част на руския политически елит.

Анализът на Василий Кашин, уважаван руски академик, твърди, че продължаващата западна помощ за Киев означава, че сега е невъзможно Русия да надмине разходите на Украйна за военно оборудване и технологии, докато мобилизационните усилия на Украйна се оказват достатъчен противовес на по-ограничената система за наборна военна служба на Русия.

В официални коментари руските служители свързват по-суровата си реторика относно насочването към Киев с украински въздушен удар, който удари студентско общежитие в Старобилск, в окупирания от Русия регион Луганск, в Източна Украйна, убивайки 21 души.

Изданието пише още, че и руски, и европейски представители и анализатори заявиха, че Кремъл се бори да намери начини да си върне инициативата, тъй като е изправен пред летен боен сезон, който може да се окаже по-труден от очакваното.

Украинските удари с дронове със среден обсег причиняват сериозни смущения в логистичните мрежи и маршрутите за доставки по ключовия сухопътен коридор, свързващ Русия през окупираната Южна Украйна с Крим, който Русия нахлу и анексира през 2014 г. в нарушение на международното право.

В резултат на това горивото в Крим сега е ограничено, каза Сергей Марков, прокремълски анализатор, а през уикенда имаше съобщения за широко разпространен недостиг на бензин.

През последните седмици Русия изстреля вълни от балистични ракети, крилати ракети и дронове срещу Украйна,

включително това, което много украинци определиха като един от най-лошите удари срещу Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

В петък Путин повтори твърдение, направено за първи път по-рано този месец, че инерцията на Русия на бойното поле означава, че конфликтът в Украйна "наближава своя край". Но той не е предоставил доказателства за това.

Превземането на Донецк се очерта като основна военна цел на Путин и основното му условие за прекратяване на войната, след като по-широките му усилия за окупиране на Киев и сваляне на правителството на Зеленски се провалиха.

Но руски анализатори и европейски представители казват, че съгласието за изтегляне на Украйна от Донецк просто би позволило на Путин да се превъоръжи и по-късно да се опита да завземе още територии.

Путин също така твърди, че е анексирал четири украински области - Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска - но силите му все още не ги контролират напълно.

Руската икономика е под нарастващ натиск въпреки покачващите се цени на петрола в резултат на войната на САЩ срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток, ключов канал за глобални енергийни доставки.

Увеличените разходи за руската армия, съчетани с рязкото намаляване на приходите от гражданския сектор, тъй като икономиката се свива на фона на наказващи санкции и високи лихвени проценти, означават, че Русия ще продължи да трупа значителен бюджетен дефицит, според Янис Клуге, икономист от Германския институт за международни и сигурностни въпроси.

С нарастването на руските жертви, достигащи десетки хиляди убити и ранени всеки месец, Русия среща все по-големи трудности при попълването на войските си.

Някои европейски служители предполагат, че при сегашните темпове, Русия може да бъде принудена да започне мобилизация след парламентарните избори през септември.