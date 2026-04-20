Официално е: ще има "Топ Гън 3"

Феновете на Том Круз могат да ликуват! Официално беше потвърдено, че ще има трета част на филма "Топ Гън".
От филмовата компания Paramount Pictures обявиха, че "Топ Гън 3" официално е в процес на разработка, като писането на сценария е започнало.
Джош Грийнщайн, съпредседател на компанията, разкри, че Том Круз се връща в ролята си на пилота - лейтенант Пийт "Маверик" Мичъл. Всичко това беше съобщено по време на събитието CinemaCon в Лас Вегас през миналата седмица.
63-годишният Том Круз не присъства на събитието, но беше излъчено видео, на което се вижда как актьорът стои на върха на емблематичната водна кула на филмовото студио в Лос Анджелис.
"Бъдещето изглежда доста хубаво от тук", казва Том.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.