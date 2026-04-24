На Машин Гън Кели вече не му е до купони, празнува ЧРД само с бебето

Има дъщеря на 1 г.

24.04.2026 | 22:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Машин Гън Кели отпразнува нетрадиционно своя рожден ден през тази година. Певецът стана на 36 години на 22-и април, сряда. И показа в социалната мрежа Instagram как е прекарал своя специален ден.

Обикновено той прави големи и щури партита. Но сега просто е прекарал тих ден със своята малка дъщеря. Изпълнителят постна в профила си сладко видео с момиченцето. Вижда се как малката Сага Блейд седи в скута му, а той ѝ показва книжка, свързана с животните във фермата.

"Обикновено правя голямо парти за рожден ден на този ден, но това е всичко, което искам", написа звездата към публикацията си.

Дъщерята на Машин Гън Кели и Меган Фокс се роди в края на март 2025 г., така че тя навърши годинка преди около месец.

Тагове:

звезди Машин Гън Кели дъщеря рожден ден
