Военен самолет катастрофира при кацане в Индия

Военнотранспортен самолет Антонов Ан-32 на индийските военновъздушни сили катастрофира при кацане във военновъздушната база в град Джорхат, съобщи Франс прес.

Към момента няма информация за жертви или ранени, нито за броя на хората, намирали се на борда на самолета.

"Самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили претърпя инцидент днес при кацане в Джорхат. Разпоредено е разследване за установяване на причините за произшествието", се посочва в кратко изявление на ВВС.