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Военен самолет катастрофира при кацане в Индия

Към момента не се съобщава за жертви

13.06.2026 | 10:39 ч. Обновена: 13.06.2026 | 10:40 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Военнотранспортен самолет Антонов Ан-32 на индийските военновъздушни сили катастрофира при кацане във военновъздушната база в град Джорхат, съобщи Франс прес.

Към момента няма информация за жертви или ранени, нито за броя на хората, намирали се на борда на самолета.

"Самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили претърпя инцидент днес при кацане в Джорхат. Разпоредено е разследване за установяване на причините за произшествието", се посочва в кратко изявление на ВВС.

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