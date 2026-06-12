Радев гневно към депутатите за финансите на държавата: Да му бяхте мислели навремето!

Качихте публичните финанси на една шейна и я пуснахте надолу по склона и сега искате да върнем шейната на върха, да имаме 3% дефицит, да не теглим заеми и да построим язовир на река Места... Е, няма да стане! Да му бяхте мислели навремето! Това заяви премиерът Румен Радев, който беше изслушан в Народното събрание по редица въпроси.

След тези думи той гневно напусна пленарната зала, но преди това говори за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

"България ще продължи да отпуска водни количества от реките си към Гърция, но ще търси балансът - от една страна да бъде защитен нашият суверенитет и национален интерес, но и от друга да удовлетворим желанието на един наш важен и стратегически партньор", каза Радев по време на парламентарния контрол. "Ето защо ще продължим да изпълняваме двустранната декларация за отпускане на водни количества към гръцката страна, защото това е един рационален петгодишен документ и на базата на него ще продължим да сключваме ежегодни споразумения за подаване на определени количества вода."

Румен Радев още веднъж подчерта, че за него е важно да развиваме добрите си отношения с Гърция и затова тези спогодби трябва да продължат да се изпълняват и занапред.

По отношение на река Места премиерът напомни, че има подписан договор до 2031 г., по силата на който сме длъжни да предоставяме водни количества на Гърция, и даде да се разбере, че "договорите трябва да се изпълняват".

"В противен случай ще се копрометираме като цивилизована правова държава. Така че до 2031 г. няма да прекратяваме договора с Гърция за Места", категоричен беше министър-председателят.

Румен Радев поясни още, че България ще продължи да следи дали Гърция ще изпълни обещанието си да изгради изравнител по поречието на река Арда, за да започне сама да задоволява нуждите си.

Премиерът заяви, че неговото лично желание е да бъде построен язовир на р. Места, но отбеляза, че едно такова начинание ще отнеме доста време, преди да бъде издадена екологична оценка.

В заключение Радев увери народните представители, че българският национален интерес за българските води, които предоставяме на Гърция, ще бъде защитен.

Накрая, преди да си тръгне, министър-председателят отново застана на трибуната, което бе в разрез с Правилника за организация и дейността на Народното събрание, и разкритикува депутатите за сегашното финансово състояние на държавата. Реакцията му беше в отговор на реплики от депутати.

"Парламентът с неблагоразумни действия качи публичните финанси на шейна и я пусна по улея, сега искате от нас бързо да я върнем на върха. Няма как да стане. Да сте мислили навремето", заяви той.