8 двойки знаменитости, които си останаха близки приятели след разводите

Въпреки че преминаха през раздели пред обществеността, много холивудски двойки решиха и се постараха да си останат приятели, след като се разведоха.

Една от най-забележителните двойки, които поддържат силна връзка след раздялата, е Гуинет Полтроу и Крис Мартин, които се разделиха след повече от десетилетие заедно. Всъщност след като Полтроу се омъжи за Брад Фалчук през 2018 г., двойката взе децата от бившите си връзки и бившите си съпрузи на един голям семеен меден месец.

„Моят нов съпруг и неговите деца, моите деца, бившият ми съпруг“, обясни Полтроу. „Това беше много модерен меден месец.“

Други звездни двойки, които останаха близки след раздялата, включват Бен Афлек и Дженифър Гарнър, които останаха отдадени родители на трите си деца.

Ето всичко, което трябва да знаете за холивудските двойки, които останаха близки след раздялата.

Джъстин Теру и Дженифър Анистън

Дженифър и Джъстин (на основната снимка) си останаха близки приятели след раздялата си през 2018 г. Те поддържат добронамерени, недраматични отношения, често говорят с добри чувства един за друг и демонстрират взаимно уважение години след раздялата си.

Продължаваща подкрепа: Съвсем наскоро, през април 2026 г., Дженифър Анистън „хареса“ публикация в социалните медии, в която Теру обявява, че той и съпругата му Никол Брайдън Блум са посрещнали първото си дете.

Теру неотдавна описа Анистън като все още „много скъпа“ за него и каза, че все още двамата ценят приятелството си, наричайки развода им „нежна“ раздяла. Той спомена през 2021 г., че макар да не говорят всеки ден, все още си пишат съобщения, говорят по FaceTime и общуват на живо.

Основната причина за развода на двойката беше нежеланието на нито един от двамата да се премести за постоянно при другия. Анистън държи на живота и дома си в Лос Анджелис, докато Теру е заклет нюйоркчанин.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg