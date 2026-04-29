Нападат гаджето на Луи Томлинсън

Зара Макдермът е нападана постоянно заради връзката ѝ с Луи Томлинсън. 29-годишната риалити звезда и 34-годишният певец, който беше част от One Direction, са заедно от март 2025 г.

Въпреки че изглеждат щастливи във връзката и кариерите си, Зара страда, тъй като непрекъснато трябва да се справя с постоянни онлайн обиди, които получава от върлите фенове на Луи.

Негови почитатели нападат любимата му, като пишат, че тя постоянно го следвала по целия свят - когато той изнася концерти.

Скоро Макдермът публикува снимка от Милано, Италия, където Томлинсън имаше концерт. И феновете му започнаха да я обиждат.

"Зара не може да спечели с троловете. Тя или е обвинявана,, че "следва" Луи по света, или е критикувана, че не е достатъчно подкрепяща приятелка. Все едно е проълната и ако го направи, и ако не го направи", коментира източник на "The Sun".

