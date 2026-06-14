В кадър: Катар шокира Швейцария с гол в 95-ата минута

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Катар изненада Швейцария и стигна до равенство 1:1 с гол в 95-ата минута в мач от група Б на Световното първенство по футбол. Така и четирите отбора в групата имат по една точка след първите срещи.

Швейцарците доминираха през първото полувреме и създадоха достатъчно положения, за да решат мача още преди почивката. Едмилсон първи пропусна за Катар още в 3-ата минута, но след това европейците поеха контрола. Ндой имаше няколко добри възможности, а в 14-ата минута Швейцария получи дузпа след нарушение на вратаря срещу Ебишер. Ситуацията беше разгледана с ВАР за евентуална засада, но наказателният удар остана, а Емболо реализира за 1:0.

До края на полувремето Швейцария продължи да натиска, но пропуски на Ндой и Ебишер, чийто удар беше избит пред голлинията от Мигел, запазиха интригата. Катар също имаше шанс чрез Едмилсон, но той не успя да преодолее Кобел.

След почивката темпото спадна, а швейцарците постепенно загубиха остротата си. Джака на два пъти стреля неточно, Варгас пропусна добра възможност, а Емболо се забави в удобна позиция и не стигна до удар.

В края Катар започна да търси по-смело своя шанс. В 90-ата минута Алаелдин стреля точно, но не затрудни Кобел. Пет минути по-късно обаче азиатският тим нанесе удара си - Ахмед центрира отляво, а Хухи засече с глава и оформи крайното 1:1.

Точката е първа за Катар в историята на световни първенства.

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