Шеф Ангелов свали престилката на Чикагото в Hell’s Kitchen

Шеф Виктор Ангелов изгони миньора Теодор Венков-Чикагото от надпреварата в Hell’s Kitchen. Чикагото се изложи по време на отборното кулинарно предизвикателство и вечерната резервация, което доведе до неговата елиминация.

Денят в Кухнята на Ада започна с изненада. Черните куртки на шеф Виктор Ангелов трябваше да се изправят срещу звездните кулинари за първи път. Комплименти за своето представяне в играта получиха двойките на Събков и Спирова, Ники Станоев и Славена Вътова, Трифонова и Галин, Евгени Генчев и Йонислав Йотов-Тото и Денисиньо и Цветомир.

Свързани статии Шеф Ангелов изгони актрисата Диана Димитрова от Hell’s Kitchen

Чикагото и Нора Недкова обаче се изложиха със своите ребра и се сдобиха с номинация. Лаладжийката Нора естествено прехвърли вината на Теодор.

Вечерната резервация изправи звездите пред чисто новото азиатско меню на шеф Ангелов, множество трудности в комуникацията и ново изгонване от кухнята. Високите изисквания на шеф Ангелов за представянето на участниците в този етап на играта не бяха покрити от Теодор-Чикагото, което го лиши от куртката му.