Съветват Хари Стайлс да подпише предбрачен договор

Охарчил се за Зоуи Кравиц

06.05.2026 | 17:47 ч. Обновена: 06.05.2026 | 17:48 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Близки на Хари Стайлс го съветват да обмисли подписването на предбрачен договор със Зоуи Кравиц. През април се появиха слухове, че 32-годишният певец и 37-годишната актриса са се сгодили, след като тя беше забелязана с диамантен пръстен.
Смята се, че изпълнителят е похарчил 1 млн. долара за годежния пръстен.

Близките на Хари смятат, че връзката се е развила прекалено бързо и го съветват да бъде предпазлив, да подпише предбрачно споразумение.

"Има усещане, че тази връзка бързо се премести към сериозната територия, и с това идват практични разговори - особено около финансите и дългосрочната защита. Тези, близки до Хари, го съветват да е предпазлив. Когато активите и публичните профили достигнат това ниво, предбрачният договор се вижда като разумна стъпка, а не като цинична", коментира източник на "RadarOnline".

Казва се още, че певецът е "дълбоко"отдаден на актрисата.

