Гергьовден в Лос Анджелис: Как празнуваха сънародниците ни

Българите в Лос Анджелис отбелязаха Гергьовден с традиционен събор, организиран от Българо-американската културно-образователна организация, предаде БНТ.

Програмата включваше изпълнения на Българското училище "Св. св. Кирил и Методий" в Лос Анджелис, на танцов състав и на български артисти. Специални гости бяга Цветанка и Иван Варимезови, които са сред най-популярните народни изпълнители в средите на българската диаспора в САЩ.

Генералният консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов изрази благодарност към всички организации, за всеотдайната работа, с която сплотяват българите в града на ангелите. В неделя нашата общност ще се събере и в българската църква , която носи името на Св. Георги.