Кои са звездите, които никога повече няма да стъпят на "Мет Гала"?

За поредна година богатите и известните се стекоха към Metropolitan Museum of Art за ежегодната "Мет Гала" (Met Gala) в първия понеделник на май.

Но кои са известните личности, които никога повече няма да бъдат сред гостите?

Само една публична фигура ще пропусне събитието по нареждане, а не по собствен избор. Самата председателка Анна Уинтур назова "изгнаника" през 2017 година, но и други известни личности са се изказвали остро срещу събитието.

И така - кое е единственото известно лице, на което е забранено да присъства на "Мет Гала", кои знаменитости няма да отидат по собствена воля и кои вече са критикували галавечерта?

Ето всичко, което трябва да знаем за "черния списък" на най-голямото модно събитие за знаменитости.

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп е единствената публична фигура, на която открито е забранено да присъства на Met Gala.

По време на гостуване във "Вечерното шоу на Джеймс Кордън" ("The Late Late Show with James Corden") през 2017 година водещият попита Уинтур кого никога не би поканила отново на престижното събитие.

Без никакво колебание, тя отговори: "Доналд Тръмп."

Снимка: Reuters

Тина Фей

При гостуване във "Вечерното шоу на Дейвид Летърман" ("The Late Show with David Letterman") през 2015 година Тина Фей нарече "Мет Гала", на която е присъствала веднъж - през 2010 година, "парад на гаднярите".

"Отидох и повлякох и съпруга си с мен, за което още съм в беля. Всички са там, всички. Ако имаше милион ръце, всички хора, които би искал да удариш в целия свят, са събрани там", каза тя пред водещия. "Очевидно никога повече няма да отида", добави тя.

Снимка: БГНЕС

Джак Шлосберг

Най-новото име от елита, което публично осъди елитното парти, е Джак Шлосберг - единственият внук на Джон Ф. Кенеди и Джаки Кенеди Онасис. Следвайки духа на покойния си дядо и неговата страст към социалната справедливост, Джак Шлосберг започна бойкот на "Мет Гала" в социалните мрежи през 2025 година.

Тогава той каза, че обича събитието и че в миналото си е прекарвал страхотно там, но няма намерение да отиде отново, докато страната - и светът като цяло - са в състояние на напрежение и хаос.

"Аз съм Джак. Обичам да ходя по партита и съм бил на "Мет Гала" преди. Прекарах си страхотно. Но тази година, при толкова много неща, които се случват по света и у дома, не мога с чиста съвест да отида на "Мет Гала", каза той във видео в TikTok. "Просто не е моментът за такова парти", каза Шлосберг във видео в Instagram, което впоследствие беше изтрито.

Снимка: Reuters

Лили Райнхарт

След като привидно разкритикува Ким Кардашиян, че задълбочава културата на диетите, като е ограничила храната си, за да влезе в прочутата рокля на Мерилин Монро от изпълнението "Happy Birthday, Mr. President" за "Мет Гала" през 2022 година, Лили Райнхарт каза, че се съмнява, че ще бъде поканена отново на събитието.

След галавечерта Райнхарт привидно нападна Кардашиян в своите Instagram Stories, пише People.

"Да минеш по червения килим и да дадеш интервю, в което казваш колко си изгладняла... защото не си яла въглехидрати през последния месец... и всичко това, за да влезеш в една ш*бана рокля? Толкова е грешно. Толкова е сбъркано на стотици нива", написа актрисата.

И въпреки тези лишения... по роклята пак имаше щети.

Тя също така призова аудиторията си да "спре да подкрепя тези глупави, вредни знаменитости".

По-късно същата година, в интервю за W Magazine, Райнхарт каза, че си е прекарала добре и на трите издания на "Мет Гала", на които е присъствала, но не очаква да преживее събитието отново.

"Беше забавно, но след като отидох пак тази година, не мисля, че ще ме поканят отново... Казах едно определено нещо за един определен човек в една определена рокля", каза тя.

Снимка: БГНЕС

Зейн Малик

Зейн Малик присъства на "Мет Гала" през 2016 година заедно с бившата си приятелка Джиджи Хадид.

Бившият член на One Direction обаче каза, че не би отишъл отново, защото смята галавечерта за празна демонстрация на знаменитост.

В интервю за GQ през 2018 година Малик каза: "Сега това не е нещо, на което бих отишъл. По-скоро бих си седял вкъщи и бих правил нещо продуктивно, отколкото да се обличам в наистина скъпи дрехи и да ме снимат на червен килим." Музикантът добави: "Да правя онова самовлюбено "Вижте ме, невероятен съм" на червения килим - това не съм аз."

Снимка: БГНЕС

Тим Гън

Според Тим Гън той е бил отстранен от "Мет Гала" през 2016 година заради вражда с Уинтур.

"Попитаха ме: "Кое е най-незабравимото нещо, което някога съм виждал в модата?" И аз казах: "Лесно е. Беше да гледам как Анна Уинтур я носят надолу по пет етажа стълби двама бодигардове - двама огромни, яки мъже - от модно шоу", разказа бившият водещ на "Проект Подиум" ("Project Runway") пред E!News.

Гън добави, че оттогава двамата с модната редакторка са в "открита война".

Снимка: БГНЕС

Ейми Шумър, но не съвсем

Подобно на Малик, Ейми Шумър се разграничи от "Мет Гала" заради крайната пищност на събитието.

В интервю с Хауърд Стърн през 2016 година комедиантката каза: "Това са хора, които имитират, че водят разговор. Не харесвам този фарс... Облечени сме като куп ш*бани з*дници. Не ми харесва." Тя добави: "Нямам никакъв интерес към модата... Не ме интересува."

Въпреки това Шумър присъства на най-голямата модна вечер и на следващата година... както и през 2022 година.

Снимка: БГНЕС

Деми Ловато... но пак не съвсем

През 2018 година Деми Ловато каза, че преживяването ѝ на "Мет Гала" през 2016 година е било толкова лошо, че я е накарало да поиска да се върне към зависимостта си.

В интервю за Billboard Ловато каза, че веднага след събитието е отишла на сбирка на "Анонимните алкохолици".

"Помня, че се чувствах толкова неудобно, че ми се прииска да пия", сподели певицата, като обясни, че е имала негативна среща с определена знаменитост и е усетила събитието като много "затворено на групички". "Преоблякох се, но все още носех диамантите си - диаманти за милиони долари на сбирка на "Анонимните алкохолици". И се почувствах много по-свързана с бездомните хора на тази среща, които се бореха със същите неща, с които се боря и аз, отколкото с хората на "Мет Гала", продължи Ловато.

Въпреки това Ловато се върна на събитието през 2024 година.

Снимка: БГНЕС