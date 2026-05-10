Превърна бара си в музей, за да пази паметта за България

Как се ражда идеята да превърнеш бара си в музей и какво стои зад подобно решение - за това разказа предприемачът Филип Миланов в "Операция История".

В ефира на Bulgaria ON AIR той представи колекцията си от исторически униформи и артефакти, както и решението да превърне заведението си в "Софийски щаб" - историческа галерия, посветена на славните години на Княжество и Царство България.

"Мястото беше бар и видях, че нито ще забогатея много от тоя бар, нито нещо ще спечеля кой знае какво. А моята колекция много набъбваше. И решихме просто да изнесем бара навън и да работим само през лятото, а вътре да бъде музей", разказа Миланов.

Той призна, че подобна идея няма финансова логика.

"Няма сметка - сметката е само надолу. Сметката е, че се надявам, че децата ми ще останат в някаква по-добра среда, в която ще се помнят техните прадеди", каза той.

Филип Миланов сподели, че в рода му всички са били военни.

"Израснал съм в среда, в която се уважаваше българската войнска чест и дух", посочи той.

На въпрос какво сме загубили от онова време, Миланов отговори:

"Най-вече ценности. В онова време е имало изградено дарителство - всеки човек е осъзнавал, че идва гол и си отива гол от тая земя и е дарявал за всякакви дейности... А сега някак си не мислим много за обществото и за това какво ще остане след нас."