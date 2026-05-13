4 модела обувки, които са задължителни за пролет-лято 2026

Лятото наднича иззад ъгъла, което ни подсеща да обърнем внимание на тенденции при пролетните и летни обувки за 2026-а.

Какви модели ще властват тези пролет и лято? Сатенени обувки и гуменки, токчета, които се запечатват в паметта и още хитови тенденции в следващите редове.

Балетни пантофки

Нежни, деликатни, подходящи и за по-небрежно облекло, а също и за стилна рокля - балетните пантофки са задължителни за пролет-лято 2026. Принтовете и то тези, които не са толкова очаквани и популярни, ще бъдат на почит това лято.

Пантофки с изкуствен косъм като текстура и животински принт ще са сред актуалните модели.

Сатенени модели

2026-а е годината на хибридните модели. Според стилисти една от топ тенденциите това лято ще са сатенените обувки. Но не само в елегантен вариант, както сме свикнали да ги виждаме, но и в по-различен аспект - като гуменки.

Сатенени кецове или гуменки ще са хитов модел това лято, съчетавайки елегантността на сатена и комфорта на спортните обувки.

