Бебе в средата на 40-те: Сиена Милър роди третото си дете

Сиена Милър отново има повод да сияе! Актрисата посрещна третото си дете и второ от партньора си Оли Грийн. Новината идва в един от най-спокойните и балансирани периоди в живота на актрисата, която през последните години все по-често говори за смисъла на зрелостта, любовта и вътрешния мир.

На 44 години Сиена Милър сякаш навлиза и в нова, още по-нежна глава от живота си - далеч от шума на Холивуд и много по-близо до онова, което истински има значение за нея. Актрисата неведнъж е споделяла, че днес гледа на майчинството по различен начин - с повече спокойствие, увереност и благодарност към всеки момент.

"Случи се. Имам малко бебе в съседната стая", сподели Милър щастливата новина пред Е!News, но се въздържа от повече подробности като пол и име на малкото.

"Малко ми е трудно да изрека правилно изреченията. Сънят ми е оскъден, но съм лудо влюбена в бебето си", допълни актрисата.

Това е трето бебе за Сиена Милър, която вече има и дъщеря от Оли Грийн, родена през 2023 година. Звездата също така е майка на 13-годишната Марлоу, която споделя с бившия си Том Стъридж.

На 20 март Милър се завърна в Instagram след 8-годишна пауза, за да покаже наедрялото си коремче.

Тя обяви бременността си по време на церемонията по връчване на наградите "Мода" в Роял Албърт Хол в Лондон, когато се разходи по червения килим с ефирна рокля. Белият дизайн беше почти изцяло прозрачен, демонстрирайки отдолу бяло бельо и бременно коремче. Русите коси на Милър се спускаха свободно по раменете й, а усмивката на актрисата издаваше истинското й щастие.

