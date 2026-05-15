От Италия за "Бангаранга": Залата експлодира, много силна песен

“Залата експлодира! Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра“ - така реагира по втори канал на обществената медия РАИ известната поп и регетон певица Елетра Ламборгини на изпълнението на "Бангаранга" от Дара, предаде кореспондентът на БНР.

Българската участничка се класира за финала на "Евровизия" на 16 май.

Според Rainews България е дала началото "на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта“.

Медията описва как Дара пее "Бангаранга" във въртяща се зала, изпълнена с танцьори, носещи маски и червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти.

Rainews представя песента 'Бангаранга", която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие е вдъхновено от образите на "Изгубените момчета" от филма Hook и от ямайския жаргон за "бунт".

На финала на конкурса в събота -16-и май, сред конкурентите на Дара ще е италианецът Сал Да Винчи. Според медиите песента му Per sempre Si е вече европейски хит.