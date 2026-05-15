IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

От Италия за "Бангаранга": Залата експлодира, много силна песен

Изпълнителката е също много, много добра, коментираха на Ботуша

15.05.2026 | 08:39 ч. Обновена: 15.05.2026 | 09:11 ч. 65
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

“Залата експлодира! Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра“ - така реагира по втори канал на обществената медия РАИ известната поп и регетон певица Елетра Ламборгини на изпълнението на "Бангаранга" от Дара, предаде кореспондентът на БНР.

Българската участничка се класира за финала на "Евровизия" на 16 май.

Според Rainews България е дала началото "на  втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта“.

Медията описва как Дара пее "Бангаранга" във въртяща се зала, изпълнена с танцьори, носещи маски и червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти.

Rainews представя песента 'Бангаранга", която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие е вдъхновено от образите на  "Изгубените момчета" от филма Hook и от ямайския жаргон за "бунт".

Свързани статии

На финала на конкурса в събота -16-и май, сред конкурентите на Дара ще е италианецът Сал Да Винчи. Според медиите песента му Per sempre Si е вече европейски хит.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Бангаранга Дара Италия Евровизия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem