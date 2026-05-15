IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

От 9 юли: Летище Палм Бийч ще се казва "Донълд Тръмп"

Федералната авиационна администрация обяви датата

15.05.2026 | 07:56 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Федералната авиационна администрация заяви, че международното летище Палм Бийч във Флорида ще бъде официално преименувано на Доналд Тръмп, считано от 9 юли, предаде Ройтерс.

Това е поредното от поредица от преименуване на сгради, институции, правителствени програми, военни кораби и пари на американския президент, съобщи БТА. Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви по-рано, че трибуквеният код на летището ще бъде променен от PBI на DJT, обозначаващ инициалите на Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

палм бийч летище преименувано доналд тръмп
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem