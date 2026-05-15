От 9 юли: Летище Палм Бийч ще се казва "Донълд Тръмп"

Федералната авиационна администрация заяви, че международното летище Палм Бийч във Флорида ще бъде официално преименувано на Доналд Тръмп, считано от 9 юли, предаде Ройтерс.

Това е поредното от поредица от преименуване на сгради, институции, правителствени програми, военни кораби и пари на американския президент, съобщи БТА. Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви по-рано, че трибуквеният код на летището ще бъде променен от PBI на DJT, обозначаващ инициалите на Тръмп.