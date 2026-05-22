Отиде си легендарна прима на Музикалния театър

Отиде си една от легендите на Музикалния театър. Почина примата Теодора Георгиева. Не само талантлив артист и прочута красавица на сцената.

"С дълбока тъга съобщаваме, за кончината на дългогодишния артист – солист на Музикалния театър, Теодора Георгиева (1939 - 2026)", написаха оттам.

"Загубихме още една звезда от златното поколение на Музикалния театър. Тя се открояваше с изключителния си талант, сценично присъствие и отдаденост към музиката. На нашата сцена Теодора Георгиева блестеше в Силва от „Царицата на чардаша“, Адела в „Прилепът“, Елена в „Хубавата Елена“ , Лила в „Българи от старо време“, госпожица Шнайдер от „Кабаре“, Голда от „Цигулар на покрива“.

Последни аплодисменти за човека и артиста, която беше обичана от колеги и зрители, заради нейната доброта, артистичност и запомнящ се глас.

Поклон пред светлата й памет!

С дългогодишното си присъствие на сцената на Държавния музикален и балетен център - София и с ярките си превъплъщения в класически оперетни и музикално-сценични произведения Георгиева остави трайна следа в историята на българското музикално и театрално изкуство. Нейният талант, артистична отдаденост и сценично присъствие спечелиха любовта на поколения зрители и уважението на професионалната общност, написаха от Министерството на културата в социалните мрежи.

Кариерата на Теодора Георгиева започва от Русенската опера, където изиграва Розина в "Севилския бръснар" от Росини, Джилда в "Риголето" от Верди, Норина в "Дон Паскуале" на Доницети и др.

През творческия си път тя е удостоена с редица отличия, сред които почетният знак "Златен век" на Министерството на културата през 2018 г. – признание за нейния принос към развитието и утвърждаването на българската култура.