3 мързеливи неделни закуски

Неделната сутрин е свещена. Тя изисква бавно събуждане, аромат на кафе и закуска, която е едновременно вкусна, хранителна и най-важното – приготвена почти без усилия. За да не превръщате първите си почивни часове в кухненски маратон, сме ви подготвили три протеинови рецепти, които отговарят на всички критерии. Нужни са ви само няколко основни продукта и 10-15 минути:
Гореща купа „Орехово какаово удоволствие“ (1 порция)
Това е овесена каша, която се готви за 3 минути в микровълнова фурна. Комбинацията от шоколад и фъстъчено масло я превръща в десерт за закуска, който ще ви държи сити до обяд.
Какво ще ви е необходимо:
- 50 г фини овесени ядки;
- 200 мл мляко (кокосово или прясно);
- 1 голяма с. л. фъстъчено масло без захар;
- 1 с. л. сурово какао;
- 1 лъжичка ванилов протеин на прах;
- щипка сол.
Смесвате овесените ядки, млякото и какаото. Загрявате в микровълнова за 2-3 минути, като разбърквате по средата. Към горещата каша добавяте протеина на прах (разбъркайте енергично, за да няма бучки) и фъстъченото масло отгоре.
Калории (на порция): 480 ккал.
Протеин: 35 г.
Източник: 3 мързеливи протеинови неделни закуски