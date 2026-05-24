3 мързеливи неделни закуски

Неделната сутрин е свещена. Тя изисква бавно събуждане, аромат на кафе и закуска, която е едновременно вкусна, хранителна и най-важното – приготвена почти без усилия. За да не превръщате първите си почивни часове в кухненски маратон, сме ви подготвили три протеинови рецепти, които отговарят на всички критерии. Нужни са ви само няколко основни продукта и 10-15 минути:

Гореща купа „Орехово какаово удоволствие“ (1 порция)

Това е овесена каша, която се готви за 3 минути в микровълнова фурна. Комбинацията от шоколад и фъстъчено масло я превръща в десерт за закуска, който ще ви държи сити до обяд.

Какво ще ви е необходимо:

50 г фини овесени ядки;

200 мл мляко (кокосово или прясно);

1 голяма с. л. фъстъчено масло без захар;

1 с. л. сурово какао;

1 лъжичка ванилов протеин на прах;

щипка сол.

Смесвате овесените ядки, млякото и какаото. Загрявате в микровълнова за 2-3 минути, като разбърквате по средата. Към горещата каша добавяте протеина на прах (разбъркайте енергично, за да няма бучки) и фъстъченото масло отгоре.

Калории (на порция): 480 ккал.

Протеин: 35 г.

Източник: 3 мързеливи протеинови неделни закуски