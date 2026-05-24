IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

3 мързеливи неделни закуски

Богати на протеини

24.05.2026 | 14:03 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Неделната сутрин е свещена. Тя изисква бавно събуждане, аромат на кафе и закуска, която е едновременно вкусна, хранителна и най-важното – приготвена почти без усилия. За да не превръщате първите си почивни часове в кухненски маратон, сме ви подготвили три протеинови рецепти, които отговарят на всички критерии. Нужни са ви само няколко основни продукта и 10-15 минути:

Гореща купа „Орехово какаово удоволствие“ (1 порция)

Това е овесена каша, която се готви за 3 минути в микровълнова фурна. Комбинацията от шоколад и фъстъчено масло я превръща в десерт за закуска, който ще ви държи сити до обяд.

Какво ще ви е необходимо:

  • 50 г фини овесени ядки;
  • 200 мл мляко (кокосово или прясно);
  • 1 голяма с. л. фъстъчено масло без захар;
  • 1 с. л. сурово какао;
  • 1 лъжичка ванилов протеин на прах;
  • щипка сол.

Смесвате овесените ядки, млякото и какаото. Загрявате в микровълнова за 2-3 минути, като разбърквате по средата. Към горещата каша добавяте протеина на прах (разбъркайте енергично, за да няма бучки) и фъстъченото масло отгоре.

Калории (на порция): 480 ккал. 
Протеин: 35 г.

Източник: 3 мързеливи протеинови неделни закуски

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

закуски протеини полезни храни
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem