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Мирчев: Мавродиев може да разкаже за кредитите от ББР и връзките на Пеевски

Големият въпрос е дали Мавродиев може да се превърне в ключ към разплитането на модела

14.07.2026 | 17:20 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Стоян Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Делян Пеевски с кредитите, отпуснати от Българската банка за развитие на конкретни компании. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. 

Коментарът му беше по повод екстрадирането на бившия ръководител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в България.

"Господин Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Пеевски с изтеглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие, например на "Булгартабак", например на компании като "Техномаркет" – как са изтеглени, как е оказан натиск, дали бивши премиери, например, или самият господин Пеевски е оказал натиск", заяви депутатът.

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По думите му големият въпрос е дали Мавродиев може да се превърне в ключ към разплитането на модела, свързан с отпускането на кредити от държавната банка, или случаят отново ще приключи единствено с големи очаквания, без да се стигне до реални резултати.

Големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът. Дали господин Мавродиев ще бъде ключът за разплитането на този модел, или просто ще бъде поредният случай с големи очаквания", посочи той.

Според него бившият ръководител на ББР разполага с достатъчно информация за начина, по който са били отпускани кредити на определени компании, както и за евентуалния политически и икономически натиск, съпътствал тези решения.

"Господин Мавродиев знае достатъчно и може да разкаже достатъчно, стига да има желанието да го направи", подчерта Ивайло Мирчев. 

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Тагове:

Мирчев Мавродиев разкаже кредитите ББР връзките Пеевски
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