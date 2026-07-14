Мирчев: Мавродиев може да разкаже за кредитите от ББР и връзките на Пеевски

Стоян Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Делян Пеевски с кредитите, отпуснати от Българската банка за развитие на конкретни компании. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

Коментарът му беше по повод екстрадирането на бившия ръководител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в България.

"Господин Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Пеевски с изтеглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие, например на "Булгартабак", например на компании като "Техномаркет" – как са изтеглени, как е оказан натиск, дали бивши премиери, например, или самият господин Пеевски е оказал натиск", заяви депутатът.

По думите му големият въпрос е дали Мавродиев може да се превърне в ключ към разплитането на модела, свързан с отпускането на кредити от държавната банка, или случаят отново ще приключи единствено с големи очаквания, без да се стигне до реални резултати.

Големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът. Дали господин Мавродиев ще бъде ключът за разплитането на този модел, или просто ще бъде поредният случай с големи очаквания", посочи той.

Според него бившият ръководител на ББР разполага с достатъчно информация за начина, по който са били отпускани кредити на определени компании, както и за евентуалния политически и икономически натиск, съпътствал тези решения.

"Господин Мавродиев знае достатъчно и може да разкаже достатъчно, стига да има желанието да го направи", подчерта Ивайло Мирчев.