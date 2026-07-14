Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта

Обвиниха шофьора с близо 3.6 промила алкохол в кръвта, предизвикал верижна катастрофа в центъра на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и предизвикал лека катастрофа в центъра на София, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13.07.2026 г., обвиняемият К.Д. е управлявал лек автомобил марка „БМВ“ по ул. „Ген. Гурко“ в София, когато е предизвикал катастрофа. Това е томно пред пешеходната пътека, където бе убит 14-годишният Филип.

От прокуратурата обясниха как се е случил инцидентът. Автомобил е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне през нея пешеходци. В момента, в който пешеходците тръгват, колата е ударена отзад от друг автомобил. След като шофьорът слиза, установява, че е станала верижна катастрофа – в него са се блъснали други два автомобила, а инцидентът е причинен от последния шофьор - 28-годишен мъж. Той е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои на краката си, повръщал е, съобщи прокурор Николай Стойков.

Установено е, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 3,59 промила. Концентрацията на алкохол в кръвта е доказана с химическо изследване.

Шофьорът на втория автомобил е получил удар във врата при катастрофата, следва да се установи какъв тип телесна повреда е понесъл той, посочиха от обвинението.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков обясни, че 28-годишният мъж не е бил задържан преди, но има предишни нарушения – има съставен акт за причинено пътнотранспортно произшествие заради несъобразена скорост. Има и съставен фиш за нередовни документи. Правоспособен шофьор е от няколко години.

Автомобилът, който е управлявал, е собственост на фирма. Той е бил сам в автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Предвид високата обществена опасност на деянието К.Д. е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а той ще трябва да заплати равностойността на лекия автомобил „БМВ“ в случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение.