Въпреки войната: Западни компании продължават бизнеса си в Русия

Когато през февруари 2022 г. започна мащабната руска инвазия в Украйна, държави и организации от целия свят се обединиха, за да обсъдят как да накажат Кремъл за агресията му. Десетки държави наложиха санкции срещу Руската федерация. Активите на руски политици и олигарси бяха замразени или конфискувани. Няколко руски банки бяха изключени от международната система за финансови съобщения, известна като SWIFT. Руските енергийни компании бяха подложени на санкции. Руските авиокомпании бяха забранени в няколко европейски държави, както и в Канада и Съединените щати, а хиляди компании по целия свят решиха да се оттеглят или да преустановят дейността си в Русия.

Съвкупният ефект беше значителен, тъй като руснаците загубиха милиарди долари. Световната банка отбеляза, че руската икономика се е свила с 2,1% през 2022 г., а международната общност смяташе, че икономическият спад ще допринесе за прекратяването на инвазията в Украйна, пише Forbes.

Но повече от четири години по-късно нахлуването на Руската федерация в Украйна продължава. Една от причините е, че някои международни компании продължават да осъществяват дейност в Русия. Тези компании наемат работници, продават продукти и плащат руски данъци. Тази дейност генерира рубли, които се вливат в руската икономика, помагайки на руския пазар да се задържи на повърхността въпреки международните санкции.

В статия, публикувана от Атлантическия съвет през юни 2023 г. се отбелязва, че като генерират приходи за руската икономика, тези компании косвено спомагат за финансирането на руската инвазия в Украйна.

Някои големи международни компании незабавно преустановиха или прекратиха дейността си в Русия, когато започна инвазията. Например, през март 2022 г. CNBC съобщи, че големи компании за храни и напитки, включително "Макдоналдс" и "Старбъкс", са прекратили дейността си в Руската федерация. Междувременно, според инструмент за проследяване на Йейлския университет, който анализира международните компании и техните бизнес дейности в Русия, компании като "Кока-Кола" са преустановили продажбите си в Руската федерация, докато "Келог" е намалила дейността си, а "Дженерал Милс" е отложила нови инвестиции.

Други компании се ангажираха да прекратят или да преустановят дейността си, но това отне време. Вземете например Heineken. Холандската компания обяви през март 2022 г., че е решила да напусне Русия. Въпреки това Ройтерс и The Guardian съобщиха, че изтеглянето е било завършено едва през август 2023 г., когато Heineken продаде дейността си на руската Arnest Group за един евро, като купувачът пое междуфирмен дълг от около 100 милиона евро. Междувременно Carlsberg напусна Руската федерация едва през 2024 г. Дейностите на датската компания бяха конфискувани през юли 2023 г. и поставени под временно управление, след като Carlsberg обяви плановете си за продажба. След това Руската федерация одобри изкупуване на активите на Carlsberg от мениджмънта за 320 милиона долара.

Но има и други компании, които или са заявили, че ще преустановят дейността си, без да довършат процеса докрай, или просто са продължили да развиват бизнес въпреки войната в Русия.

През април 2022 г. биреният гигант AB InBev обяви намерението си да напусне страната, съобщи на инвеститорите, че Русия вече не е част от стратегията му, и отчете обезценка в размер на 1,1 милиарда евро по съвместното си предприятие 50/50 с турската компания "Анадолу Ефес" в Русия. Оттогава насам компанията се опита два пъти да се освободи от дяловете си. Първият опит беше проста продажба на дяловете ѝ на „Анадолу Ефес“. Руското правителство блокира този опит. След това AB InBev предложи схема за размяна, при която "Анадолу Ефес" щеше да получи дяла на AB InBev в руското им съвместно предприятие в замяна на придобиването от страна на AB InBev на украинските активи на "Анадолу Ефес", но и тази сделка беше отхвърлена от руското правителство.

Към края на 2024 г. "Радио Свободна Европа" съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ, с който управлението на руския бизнес на AB InBev се прехвърля на местна компания. AB InBev остана съсобственик на бизнеса и запази правото си на значителни бъдещи дивиденти, в случай че политическата обстановка се промени.

През 2024 г. руският бизнес на AB InBev отбеляза ръст на приходите с 30%. Тези финансови резултати може би обясняват очевидната нежелание на AB InBev да се оттегли напълно.

Към днешна дата руският бизнес на компанията остава един от най-големите данъкоплатци сред предприятията,

свързани с чуждестранни компании, които все още оперират в Русия. Само през 2025 г. данъците и свързаните с тях плащания към руския държавен бюджет, насочени предимно към поддържане на военните усилия, според данни са надхвърлили 1 млрд. евро. Освен това, според прессъобщение от миналия месец, руският бизнес на AB InBev е дарил през юни над 6,5 милиона долара (500 милиона рубли) на фонд, подкрепящ руските войници, воюващи в Украйна.

Докато белгийските и бразилските семейства, основатели на AB InBev, контролират приблизително една трета от компанията чрез холандска фондация, BlackRock и Vanguard са включени сред институционалните инвеститори в останалите ѝ публично търгувани акции. Не е ясно дали те са изразили загриженост пред компанията относно продължаващата ѝ финансова експозиция към Русия или са използвали влиянието си като акционери, за да потърсят по-голяма прозрачност или промяна в политиката.

Доста иронично е, че флагманската марка на AB InBev е Budweiser, която вече отбелязва 40 години като официален спонсор на Световното първенство по футбол на ФИФА. Въпреки това тя е присъства не само на Световното първенство, но и на рафтовете в магазините в Русия и на окупираните от Русия територии в Украйна.

За да научи повече за опитите на AB InBev да продаде бизнеса си в Русия, авторът на тази статия изпрати запитване до медийния екип на белгийската компания. Към момента на публикуване представител на AB InBev все още не е отговорил.

AB InBev не е единствената компания, която продължава да плаща данъци и да поддържа руската икономика.

Nestlé заяви, че ще ограничи предлагането си в Русия само до стоки от първа необходимост, когато започна войната. Но швейцарският вестник Neue Zürcher Zeitung установи, че Nestlé продължава да продава непървостепенни стоки. По същия начин PepsiCo заяви, че ще преустанови дейността си в Русия, но през 2024 г. Центърът за бизнес и човешки права съобщи, че компанията е открила нов завод в Русия. Освен това през 2024 г. Киевската школа по икономика, B4Ukraine и други организации установиха, че PepsiCo е платила 122 милиона долара данък върху печалбата на Русия.

Междувременно, към 13 юли Йейлският университет съобщава, че над 1 000 компании са доброволно ограничили дейността си в Руската федерация, за да се съобразят със санкциите, наложени от международната общност.

Списъкът с корпорациите, прекратяващи бизнес дейността си в Русия, продължава да нараства от началото на инвазията през февруари 2022 г., което подсказва, че все повече компании се присъединяват към глобалния отговор. С присъединяването на все повече организации се оказва допълнителен натиск върху руската икономика и способността на Русия да финансира войната в Украйна. Отне време, но висши руски длъжностни лица, включително самият руски президент Владимир Путин, вече признават, че Руската федерация е изправена пред икономическите последствия от войната.

Никой не знае със сигурност кога и как ще приключи пълномащабната руска инвазия в Украйна. Изглежда обаче, че Руската федерация вече започва да усеща икономическите последици от международните санкции и оттеглянето на компаниите. Ако още компании напуснат страната или допълнително намалят дейността си, натискът върху руската икономика вероятно ще се засили.