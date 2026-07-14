Русия е осуетила тайна операция с AI дронове срещу военни летища

ФСБ съобщи в понеделник, че Украйна е промъкнала дронове дълбоко в Русия, за да бомбардира две летища. Дроновете са били изпратени с помощта на балони и по-големи дронове, след което са били транспортирани с ремаркета, заяви ФСБ. Руската разузнавателна служба съобщи, че е конфискувала 24 атакуващи дрона с изкуствен интелект и две наземни станции.

Руските разузнавателни служби съобщиха в понеделник, че са предотвратили две големи украински атаки с дронове срещу свои летища, като описаха тайна контрабандна операция, включваща ремаркета, балони и дронове с твърди крила, пише Business Insider.

Държавната медия ТАСС съобщи, че Федералната служба за сигурност (ФСБ) е заявила, че целите на украинската операция са били военното летище "Украинка" в Амурската област и летището "Шагол" в Челябинск.

И двете летища се намират на стотици мили от украинска територия; Амурската област е в Далечния Изток и граничи с Китай, докато Челябинск е в Урал.

Според ТАСС ФСБ заяви, че украинската операция е започнала с дронове с твърди крила и балони, които са пуснали атакуващи дронове с изглед от първо лице в Брянск, област, граничеща с Украйна. Руското разузнаване съобщи, че по-малките дронове са били контрабандирани по-навътре в страната чрез ремаркета, теглени от автомобили, с фалшиви дъна, натоварени с домакински уреди като прикритие.

След това дроновете са били подготвени за атака в гаражи близо до летищата, добави ФСБ.

Агенцията съобщи на ТАСС, че е конфискувала две наземни контролни станции и 24 дрона с изглед от първо лице, оборудвани с "невронни модули за управление", произведени в Запада, които по същество осигуряват вграден изкуствен интелект.

Всеки атакуващ дрон е бил оборудван с 1 килограм експлозиви, а наземните контролни станции също са били "оборудвани с устройства за самоунищожение, съдържащи по 250 грама експлозиви всяко", заяви ФСБ.

ТАСС съобщи, че дроновете с изглед от първо лице са били оборудвани с малки фрагментационни топчета по страните си, както и със смесица от запалителни, противобронирани и силно експлозивни боеприпаси.

Подробностите, съобщени от Русия, напомнят тези от операция "Паяжина" – шокираща украинска атака с дронове през юни миналата година, при която силите на Киев използваха камиони, за да пренесат тайно десетки малки дронове в близост до четири руски летища.

Ударите привлякоха световното внимание, като демонстрираха уязвимостта на летищата към атаки с дронове. Украйна заяви, че е унищожила или повредила над 40 военни самолета, включително труднозаменяемите руски стратегически бомбардировачи.

Изкуственият интелект също се очертава като ключова характеристика на украинските и руските военни дронове. Вградените алгоритми за изкуствен интелект позволяват на дрона да идентифицира цели и, в някои случаи, да вземе решение да ги атакува.

В съчетание със способността да насочва дрона към целта му, този изкуствен интелект би могъл по същество да състави основата за група дронове, които да действат автономно като рояк. Това би позволило също на дрона да продължи да атакува, дори когато радиосигналът му към човешкия оператор е заглушен.

В понеделник ФСБ се позова на украинските дронове като част от план за "атаки с рояци от дронове".

Службата също така съобщи, че е конфискувала комуникационни устройства, използвани от заподозрените, превозващи дроновете, за да се свързват с „украинските оператори“.

При украинската атака с дронове миналата година, операция "Паяжина", бяха замесени няколко руски шофьори, които доставиха безпилотните летателни апарати до летищата. Киев заяви, че шофьорите не са били наясно с товара, който превозват.