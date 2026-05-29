High Vis и Scarlet излизат на сцената на City Stage

На 16 юни City Stage ще събере британската алтернативна група High Vis и българската пост-пънк формация Scarlet. Вечерта ще започне със Scarlet, а след тях High Vis ще представят своя звук, в който се срещат пост-пънк, алтернативен рок и по-мелодични електронни влияния.

High Vis са група, която трудно се побира в една жанрова категория. Те тръгват от лондонската хардкор сцена, но постепенно оформят собствена посока - с енергията и тежестта на пънка, съчетани с мелодичността на британската алтернативна музика.

През последните години High Vis се утвърждават като едно от активно обсъжданите имена на новата британска сцена. Концертите им във Великобритания и Европа им носят все по-широка публика, а музиката им комбинира лични истории, социална чувствителност и напрежението на съвременния пост-пънк. В песните им има едновременно интензитет и уязвимост - баланс, който се превръща в една от разпознаваемите черти на групата.

High Vis след "Guided Tour"

Най-новият им албум "Guided Tour" затвърждава тази посока. Записът преминава през различни текстури и настроения, но запазва енергията, с която групата е позната и на живо. Именно концертният формат е едно от силните полета на High Vis - с директно, плътно и физическо присъствие на сцената.

Преди британската група да пренесе своя "пост-индустриален британски misery punk" в City Stage, вечерта ще бъде открита от Scarlet - една от новите формации на българската алтернативна сцена. Групата е създадена в Бургас през 2023 г. от петима приятели и бързо започва да изгражда собствен почерк, в който се смесват пост-пънк, алт рок, ню уейв и електронни елементи.

Музиката на Scarlet съчетава меланхолия и мекота с dream pop китари и по-танцувални ритми, а текстовете им се движат около историите, тревогите и емоциите на тяхното поколение.

Scarlet и новата българска алтернатива

През последната година Scarlet натрупват сериозно сценично присъствие с концерти в Бургас, София, Пловдив и Велико Търново, както и с участия на фестивали като Station Street Fest и Buzludzha Fest.

Дебютният им сингъл "Слънчоглед" се превръща в един от разпознаваемите тракове на младата алтернативна сцена. Песента печели второто издание на "Младежки конкурс за нова песен" на Музикаутор и носи на групата номинации за Годишните музикални награди на БГ Радио 2025, както и признание от Българското национално радио.

В момента Scarlet работят по дебютния си албум, който се очаква да излезе през юни 2026 г. и вече се нарежда сред очакваните нови български алтернативни записи за годината.