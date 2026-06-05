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Вал Килмър беше заклеймен за „най-лошият човек на света“ година след смъртта си

Режисьорът Адам Маркъс определено няма добри спомени, свързани с покойния актьор

05.06.2026 | 00:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Адам Маркъс нарече Вал Килмър „най-лошият човек на света“ година след смъртта на актьора от пневмония.

Режисьорът, който е работил с покойната звезда в „Батман завинаги“ и в екшън трилъра от 2008 г. „Конспирация“, използва Facebook през уикенда, за да критикува Килмър.

„#MicroIntellectMonday към онова време, когато режисирах този човек. Човекът, който играеше Ледения човек и Док Холидей. Знаете го“, написа Маркъс до снимка на себе си и Килмър.

„Ето ме аз и семейство Пуц, как се разбираме на снимачната площадка на „Конспирация“, добави 58-годишният Маркъс.

След това режисьорът се обърна към феновете, които бяха разстроени от негативните му коментари за покойната звезда от „Топ Гън“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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