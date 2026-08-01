Какво трябва да знаем за перименопаузата?

За много хора думата перименопауза звучи като нещо, което се случва едва в края на 40-те или 50-те години. Затова, когато симптоми започнат да се появяват в началото или средата на 30-те — неочаквани промени в цикъла, колебания в настроението, нарушения на съня — това може да бъде объркващо и дори тревожно. Понякога хората чуват, че са твърде млади за подобни хормонални промени, или получават общи успокоения без по-задълбочено изследване. Реалността обаче е по-сложна: хормоналните преходи не следват строг възрастов график.

Перименопаузата може да започне по-рано, отколкото повечето хора очакват, и когато това се случи, тя често е неразбрана или подценена. Именно тази празнина между преживяванията и обясненията води до голяма част от объркването.

Какво всъщност представлява перименопаузата

Перименопаузата е преходният период преди менопаузата, когато яйчниците постепенно започват да произвеждат по-непостоянни нива на естроген и прогестерон. Това не е внезапна промяна, а бавен и колебаещ се процес, който може да продължи години.

През това време хормоните могат да се покачват и спадат непредсказуемо, вместо плавно да намаляват. Именно тази нестабилност стои зад много от симптомите, които хората забелязват — често много преди официалната менопауза (която се определя като 12 последователни месеца без менструация).

Може ли да започне в 30-те?

Да, възможно е. Макар средната възраст да е в 40-те, перименопаузални промени могат да започнат в средата или края на 30-те при някои хора. По-вероятно е това да се случи при определени фактори като:

Семейна история на ранна менопауза

Тютюнопушене

Някои автоимунни заболявания

Операции на яйчниците или медицински лечения, засягащи хормоните

Индивидуални особености в репродуктивното стареене

Важно е да се разбере, че „по-рано“ не означава „рядко до степен да се игнорира“, а просто по-рядко обсъждано в ежедневната медицинска практика.

Източник: Перименопауза в 30-те - какво лекарите невинаги обясняват ясно