5 растения, които да отглеждате на перваза

Первазът на прозореца е едно от най-ценните места в дома. Това е естествен източник на светлина, който може да се превърне в малък зелен оазис, носещ свежест и уют.

Ето пет растения, които не само ще оживят вашето пространство, но и ще виреят прекрасно точно на това място:

Алое Вера

Ако има растение, създадено за перваза, то е алое вера. Този сукулент е изключително издръжлив и понася дълги периоди без поливане, което го прави идеален за забравящите или заетите хора.

Защо да го изберете? Обича ярката, пряка слънчева светлина и се чувства най-добре на южен или западен перваз. Неговият сочен гел е известен със своите лечебни свойства за успокояване на леки изгаряния и кожни раздразнения.

Грижи: Поливайте оскъдно, само когато почвата е напълно суха. Прекаленото поливане е по-опасно от сушата.

Красула (Дървото на живота)

Красулата е още един сукулент, който е не само красив, но и според фън шуй носи късмет и просперитет. С дебелите си, лъскави листа, тя прилича на миниатюрно дърво.

Защо да го изберем? Подобно на алоето, тя обожава слънчевите первази и ярката светлина. Съхранява вода в листата си, така че прощава пропуснатото поливане.

Грижи: Поливайте рядко, като оставяте почвата да изсъхне напълно между две поливки. По-опасно е преполиването, отколкото липсата на вода.

Източник: 5 растения, които са идеални за отглеждане на перваза